По словам родственников певца, бывший солист Большого театра Александр Ведерников скончался днем во вторник. Дискография певца насчитывает свыше тридцати дисков с записями романсов, песен, арий и ораторий.
Среди знаменательных событий певицы в сезоне 2015/2016 – выступление на открытии сезона в театрe "Ла Скалa" ("Жанна д"Арк" Верди), дебютный сольный концерт в Метрополитен-опера, партия Эльзы в "Лоэнгрине" Вагнера на сцене дрезденской Земпер-оперы.
Певицы Татьяна Мельниченко и Людмила Монастырская будут поочередно исполнять главную партию дочери царя Навуходоносора Абигайль. Главную мужскую партию – роль Набукко – исполнят знаменитый испанский певец Пласидо Доминго и грек Димитрий Платаниас.
Согласно информации, в соответствии с законодательством, военкоматы проводят оповещение по предприятиям для уточнения отчетных данных. Военнообязанные должны вовремя являться в военкоматы и уточнять свои персональные данные.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".