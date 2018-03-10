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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Сцена из оперы Александра Бородина Князь Игорь. Князь Галицкий - народный артист СССР, лауреат Государственной премии Александр Филиппович Ведерников. Архивное фото
    Умер известный советский оперный певец
    20:19 09.01.2018
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    По словам родственников певца, бывший солист Большого театра Александр Ведерников скончался днем во вторник. Дискография певца насчитывает свыше тридцати дисков с записями романсов, песен, арий и ораторий.
    Оперный певец Зураб Соткилава
    Оперный певец Зураб Соткилава отмечает в воскресенье 80-летие
    02:12 12.03.2017
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    Зураб Соткилава удостоен многих премий и наград. В 1973 году певец был удостоен звания Народный артист Грузинской ССР, в 1983 году ему было присвоено звание Народный артист СССР.
    Николай Гедда. Архивное фото
    Тенор Николай Гедда скончался в Швейцарии - СМИ
    23:20 10.02.2017
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    Как говорил о таланте Гедды другой знаменитый тенор Лучано Паваротти, "среди живущих в мире теноров нет другого тенора, который имел бы большую легкость в верхнем регистре, чем Гедда".
    Украинка Оксана Лынив
    Украинка Оксана Лынив назначена главным дирижером австрийской оперы Граца
    22:56 02.02.2017
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    Контракт Оксаны Лынив на посту главного дирижера оперы и филармонического оркестра австрийского города Грац продлится 3 года. Лынив считается одной из лучших дирижеров молодого поколения.
    Оперная певица Анна Нетребко (сопрано) выступает на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2016 в Сочи
    Оперная певица Нетребко отмечает 45-летие
    01:52 18.09.2016
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    Среди знаменательных событий певицы в сезоне 2015/2016 – выступление на открытии сезона в театрe "Ла Скалa" ("Жанна д"Арк" Верди), дебютный сольный концерт в Метрополитен-опера, партия Эльзы в "Лоэнгрине" Вагнера на сцене дрезденской Земпер-оперы.
    Королевский театр оперы и балета Великобритании
    Певицы из России и Украины выступят в опере "Набукко" в Ковент-гардене
    00:49 06.06.2016
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    Певицы Татьяна Мельниченко и Людмила Монастырская будут поочередно исполнять главную партию дочери царя Навуходоносора Абигайль. Главную мужскую партию – роль Набукко – исполнят знаменитый испанский певец Пласидо Доминго и грек Димитрий Платаниас.
    Скорая помощь. Индия
    В Индии автобус оперной труппы упал с обрыва, погибли 25 человек
    23:13 17.04.2016
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    Автобус упал с высоты около 76 метров. Среди погибших есть женщины и дети. Также в результате инцидента пострадали по меньшей мере 11 человек.
    Львов - оперный театр. Архивное фото
    Работники Львовской оперы получили повестки в военкомат
    20:52 17.05.2015
    805Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Согласно информации, в соответствии с законодательством, военкоматы проводят оповещение по предприятиям для уточнения отчетных данных. Военнообязанные должны вовремя являться в военкоматы и уточнять свои персональные данные.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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