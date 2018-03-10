В пятницу ночью в аэропорту "Борисполь" под музыкальное сопровождение военного оркестра с невероятным количеством цветов, плакатами и караваем встречали из Рио-де-Жанейро сборную Украины по гребле на байдарках и каноэ.
В 2015 году исследования качества воды в местах проведения олимпийских соревнований в Рио-де-Жанейро выявили серьезный риск для здоровья спортсменов в связи с уровнем загрязнения, который практически эквивалентен соответствующему в сточных водах.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".