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    олимпийцы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Олимпийский день в Киеве
    Тысячи киевлян отметили Олимпийский день 
    21:51 03.06.2017
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    Несколько тысяч киевлян и гостей города приняли участие в праздновании Олимпийского дня, который состоялся на НСК "Олимпийский" 3 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
    Встреча в аэропорту украинских каноистов-победителей Олимпиады в Рио
    Встреча в аэропорту украинских каноистов-победителей Олимпиады в Рио 
    11:37 26.08.2016
    249Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В пятницу ночью в аэропорту "Борисполь" под музыкальное сопровождение военного оркестра с невероятным количеством цветов, плакатами и караваем встречали из Рио-де-Жанейро сборную Украины по гребле на байдарках и каноэ.
    Антидопинговый центр. Архивное фото
    Пробы пяти олимпийских чемпионов-тяжелоатлетов оказались положительными
    02:58 31.05.2016
    492Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам президента Международной федерации тяжелой атлетики Тамаша Аяна, результаты перепроверки проб оказались шоком – 10 проб с Игр в Пекине и 10 с Олимпиады в Лондоне оказались положительными.
    Плавание
    FINA обсуждает возможность выступления марафонцев в гидрокостюмах на Олимпиаде в Рио
    23:32 26.01.2016
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    В 2015 году исследования качества воды в местах проведения олимпийских соревнований в Рио-де-Жанейро выявили серьезный риск для здоровья спортсменов в связи с уровнем загрязнения, который практически эквивалентен соответствующему в сточных водах.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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