Во Львове депутаты городского совет подрались с охранниками коммунального предприятия АТП-1. Народные избранники пытались попасть на предприятие, для того чтобы проверить как выдают зарплату водителям.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
Во Львове депутаты городского совет подрались с охранниками коммунального предприятия АТП-1. Народные избранники пытались попасть на предприятие, для того чтобы проверить как выдают зарплату водителям.
Во Львове депутаты городского совет подрались с охранниками коммунального предприятия АТП-1. Народные избранники пытались попасть на предприятие, для того чтобы проверить как выдают зарплату водителям.
Во Львове депутаты городского совет подрались с охранниками коммунального предприятия АТП-1. Народные избранники пытались попасть на предприятие, для того чтобы проверить как выдают зарплату водителям.
Во Львове депутаты городского совет подрались с охранниками коммунального предприятия АТП-1. Народные избранники пытались попасть на предприятие, для того чтобы проверить как выдают зарплату водителям.