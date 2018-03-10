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    офицеры

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Михаил Коваль
    При Януковиче ВСУ не проводили стратегических учений - экс-глава Минобороны
    13:28 15.02.2018
    99Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам заместителя секретаря СНБО, бывшего и.о. министра обороны Михаила Коваля, во время президентства Януковича ВСУ не провели ни одного стратегического учения, "ни одного учения с боевой стрельбой на уровне бригад".
    92 отдельная механизированная бригада ВСУ
    Пытавшийся убить зама комбриг 92 бригады ВСУ до сих пор не отстранен
    15:37 11.12.2017
    1188Днепр, Львов: взрывные события
    По информации военного комиссара Харьковского облвоенкомата полковника Юрия Калгушкина, пострадавший в конфликте заместитель комбрига находится в Харьковском военном госпитале, его состояние стабильное. Комбриг пока не отстранен и выполняет свои обязанности.
    Военнослужащие 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ
    Комбриг 92-й бригады пытался зарезать своего зама, СМИ сообщили подробности
    03:20 11.12.2017
    1952Днепр, Львов: взрывные события
    По информации СМИ, командир 92-й отдельной механизированной бригады приказал бойцам убить своего заместителя в ночь с 6 на 7 декабря в Чугуеве на территории военной части 0501 92-й ОМБР.
    Министр обороны Украины Степан Полторак
    Минобороны назвало количество призванных в ВСУ офицеров запаса
    12:26 21.06.2017
    731Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
    По словам министра обороны Степана Полторака, призванные офицеры пройдут обучение в учебных центрах, а затем в случае подписания контракта будут направлены на службу в зону антитеррористической операции.
    Олег Жданов
    Жданов: в ВСУ катастрофический голод офицерского состава
    20:13 15.05.2017
    2455Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Военный эксперт Олег Жданов в эфире "ГС" заявил, что на сегодняшний день в Вооруженных силах Украины - катастрофический дефицит офицерского состава.
    Нашивка на форме украинского военнослужащего
    Офицеры запаса, на выход! Эксперт о призыве 2017
    08:36 09.01.2017
    36000Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Военный эксперт Олег Жданов в эфире ГС заявил, что в армии не хватает 80% младших офицеров после отказа от мобилизации и отсутствия военных училищ.
    Патрульная полиция Одессы. Архивное фото
    В Одессе пьяные офицеры ВСУ ограбили и избили компанию молодых людей
    03:13 07.03.2016
    2461Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Как сообщили в одесской полиции, четыре офицера ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на группу молодых людей. Во время нападения военнослужащие избили девушку и украли у нее мобильный телефон.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Михаил Коваль
    При Януковиче ВСУ не проводили стратегических учений - экс-глава Минобороны
    13:28 15.02.2018
    99
    По словам заместителя секретаря СНБО, бывшего и.о. министра обороны Михаила Коваля, во время президентства Януковича ВСУ не провели ни одного стратегического учения, "ни одного учения с боевой стрельбой на уровне бригад".
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