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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Как ругались депутаты Блока Петра Порошенко из-за Кононенко. Видео
    Как ругались депутаты Блока Петра Порошенко из-за Кононенко 
    06:47 06.02.2016
    2511Перезагрузка правительства по-украински
    Народные депутаты от фракциии "Блок Петра Порошенко" перессорились из своего Игоря Кононенко во время заседания фракции, на котором решалось принимать ли его отставку из-за конфликта с министром экономического развития Айварасом Абромавичусом.
    Первая рабочая сессия саммита G7
    На саммите G7 началась дискуссия по отношениям с РФ и Украиной
    22:21 07.06.2015
    1219Саммит G7 - 2015
    О начале дискуссии по отношениям стран G7 с Россией и Украиной на саммите "Большой семерки" РИА Новости сообщил источник, близкий к руководству ЕС. Он предположил, что дискуссия продлится минимум два часа.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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