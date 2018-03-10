Народные депутаты от фракциии "Блок Петра Порошенко" перессорились из своего Игоря Кононенко во время заседания фракции, на котором решалось принимать ли его отставку из-за конфликта с министром экономического развития Айварасом Абромавичусом.
О начале дискуссии по отношениям стран G7 с Россией и Украиной на саммите "Большой семерки" РИА Новости сообщил источник, близкий к руководству ЕС. Он предположил, что дискуссия продлится минимум два часа.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.