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    общество

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Спиридонов: у украинцев нет к Мосийчуку "ни любви, ни тоски, ни жалости"
    18:29 26.10.2017
    2168Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Ночной взрыв в Киеве в очередной раз показал, что украинское общество разделилось на "панов" и "холопов" - охранника Мосийчука увезли в городскую больницу и парень вскоре умер, отмечает политолог Николай Спиридонов.
    Одна жизнь на двоих. Непонятные парадоксы природы
    Одна жизнь на двоих. Непонятные парадоксы природы 
    02:51 03.07.2017
    680
    В городе Нью-Джермани (штат Миннесота) проживают сиамские близнецы с уникальным строением тела Эбигейл и Бриттани Хенсел. На двоих у девушек два позвоночника, два сердца, два желудка, три почки, три легких и общие половые органы.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко подписал указ о развитии гражданского общества
    18:18 27.02.2016
    833
    Как сообщила в субботу пресс-служба вице-премьера Украины Геннадия Зубко, Порошенко во время встречи с общественными организациями подписал указ "О содействии развитию гражданского общества".
    Рождественское богослужение в Киеве. Архивное фото
    Церковь стала ареной политических противоречий - психолог
    12:05 01.02.2016
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    Выбор конфессии почти полностью обусловливается политическими симпатиями граждан, такой исторический этап переживает украинское общество, рассказал психолог Вадим Васютинский.
    Владимир Быстряков
    Быстряков: в украинском обществе царят неразбериха, апатия и неуверенность
    16:21 02.01.2016
    654Итоги 2015 года
    Как отметил композитор Владимир Быстряков в интервью РИА Новости Украина, никогда политика не присутствовала в кухонно-застольных беседах в такой степени, как сейчас.
    Владимир Быстряков
    Быстряков: главное "достижение" Революции достоинства - падение уровня жизни
    20:15 21.11.2015
    3014Украина - буревестник революций. Годовщины
    Как отметил известный музыкант, народный артист Украины Владимир Быстряков, еще одним "достижением" Революции достоинства можно считать рост уровня цинизма и взаимной ненависти в обществе.
    Кошелек. Архивное фото
    Эксперт не исключает социального взрыва в Украине
    22:19 07.11.2015
    1479
    Эксперт отмечает, что социальный взрыв не исключен, если продолжится изъятие сбережений людей, абсолютная незаинтересованность в развитии бизнеса, перевод Украины в разряд стран, которые экспортируют сельскохозяйственное сырье.
    Порошенко на Генассамблее ООН
    Порошенко: Украина готова вернуть людей из Донбасса и Крыма к нормальной жизни
    22:58 27.09.2015
    1078Генассамблея ООН. Визит Порошенко в США
    О готовности вернуть миллионы людей к нормальной жизни Порошенко сказал, выступая на саммите по принятию Целей устойчивого развития в рамках Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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