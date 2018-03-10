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В городе Нью-Джермани (штат Миннесота) проживают сиамские близнецы с уникальным строением тела Эбигейл и Бриттани Хенсел. На двоих у девушек два позвоночника, два сердца, два желудка, три почки, три легких и общие половые органы.