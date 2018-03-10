Ночной взрыв в Киеве в очередной раз показал, что украинское общество разделилось на "панов" и "холопов" - охранника Мосийчука увезли в городскую больницу и парень вскоре умер, отмечает политолог Николай Спиридонов.
В городе Нью-Джермани (штат Миннесота) проживают сиамские близнецы с уникальным строением тела Эбигейл и Бриттани Хенсел. На двоих у девушек два позвоночника, два сердца, два желудка, три почки, три легких и общие половые органы.
Эксперт отмечает, что социальный взрыв не исключен, если продолжится изъятие сбережений людей, абсолютная незаинтересованность в развитии бизнеса, перевод Украины в разряд стран, которые экспортируют сельскохозяйственное сырье.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".