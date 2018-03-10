Директор розничного бизнеса "Агрокомбанка" Игорь Львов в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил, почему расцвел черный рынок обмена валют, в борьбе с которым не помогают даже ослабления ограничений со стороны НБУ.
Эксперт по банковским вопросам, заслуженный экономист Украины Игорь Полховский в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал борьбу власти с нелегальными обменниками, и рассказал как отличить законный обменник от мошеннического.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".