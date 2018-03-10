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    обменные пункты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Белорусские рубли
    В Белоруссии разрешили покупать валюту без паспорта
    20:15 29.05.2017
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    Нацбанку Белоруссии в трехмесячный срок поручено обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с указом президента Белоруссии и принять иные меры по его реализации.
    Обмен валют
    Политика НБУ. Теневой валютный усиливает позиции - банкир
    11:15 04.08.2016
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    Директор розничного бизнеса "Агрокомбанка" Игорь Львов в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил, почему расцвел черный рынок обмена валют, в борьбе с которым не помогают даже ослабления ограничений со стороны НБУ.
    Обмен валют
    Правила безопасности. Как отличить легальный обменник от нелегального
    18:02 17.06.2016
    610
    Эксперт по банковским вопросам, заслуженный экономист Украины Игорь Полховский в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал борьбу власти с нелегальными обменниками, и рассказал как отличить законный обменник от мошеннического.
    Обмен валюты в банковской кассе. Архивное фото
    Шевченко: отмена паспортов при покупке валюты - пиар-ход Нацбанка
    19:50 11.04.2016
    1616Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко считает, что отмена требования предъявлять паспорт при покупке валюты на наличном рынке, экономического эффекта практически не даст.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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