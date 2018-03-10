В последний раз Россия выходила на внешние рынки капитала в сентябре 2013 года. В бюджете Российской Федерации на текущий год предусмотрена возможность внешних заимствований в пределах 3 миллиардов долларов.
Минфин разработал четыре способа стимулировать внешних кредиторов к реструктуризации долгов. По мнению экспертов, данные стимулы более, чем убедительны, и предназначены для российской стороны процесса.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.