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    новогодние подарки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Отправка гуманитарного конвоя для юго-востока Украины. Архивное фото
    В России подготовлена колонна с новогодними подарками для Донбасса
    13:31 20.12.2017
    206
    По информации пресс-службы МСЧ России, завершено формирование 72-й гуманитарной колонны, в четверг автомобили покинут Донской спасательный центр МЧС и отправятся в Донецкую и Луганскую области.
    Новогодняя елка
    Длинные праздники в Украине. Упиться и забыться
    17:06 03.01.2016
    1944Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Новогодние праздники и "лишние" выходные не особо радуют украинцев. Многие отказались от пышного застолья, походов в театры и кино, традиционных поездок в Карпаты. Причина банальна: нет денег.
    Заседание суда по делу россиян Ерофеева и Александрова в Киеве. Архивное фото
    Ерофееву и Александрову передали новогодние подарки от родных
    14:14 30.12.2015
    49
    Адвокат Ерофеева Оксана Соколовская сообщила, что россияне перед Новым годом получили посылки с подарками от родственников, их им передал консул РФ.
    Санта-Клаус
    Санта-Клаус доставил более 2 млрд подарков детям во всем мире – NORAD
    19:57 24.12.2015
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    Согласно информации, в данный момент Санта-Клаус пролетает над Республикой Коми и направляется в Туркменистан. Его путешествие продолжается уже больше восьми часов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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