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Тег
новогодние подарки
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
4
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В России подготовлена колонна с новогодними подарками для Донбасса
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По информации пресс-службы МСЧ России, завершено формирование 72-й гуманитарной колонны, в четверг автомобили покинут Донской спасательный центр МЧС и отправятся в Донецкую и Луганскую области.
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Экономика кризисного времени: 2015-2016
Новогодние праздники и "лишние" выходные не особо радуют украинцев. Многие отказались от пышного застолья, походов в театры и кино, традиционных поездок в Карпаты. Причина банальна: нет денег.
Ерофееву и Александрову передали новогодние подарки от родных
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Адвокат Ерофеева Оксана Соколовская сообщила, что россияне перед Новым годом получили посылки с подарками от родственников, их им передал консул РФ.
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Согласно информации, в данный момент Санта-Клаус пролетает над Республикой Коми и направляется в Туркменистан. Его путешествие продолжается уже больше восьми часов.
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Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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