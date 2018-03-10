наверх
10.03.201812:03
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    небоскребы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    В Москве в День города горел небоскреб. Видео
    В Москве в День города горел небоскреб 
    00:06 10.09.2017
    205
    Пожар произошел в районе возводящегося небоскреба Neva Towers международного делового центра "Москва-Сити". По предварительным данным, горели два газовых баллона.
    Руфер Мустанг покоряет очередную высоту в Дубае. Видео
    Руфер Мустанг покоряет очередную высоту в Дубае 
    05:59 31.05.2016
    483
    Украинский руфер Мустанг, известный своими восхождениями на самые высокие здания по всему миру, побил очередной рекорд. Экстремал взобрался на гигантский башенный кран в Дубае на высоту 452 метра.
    Дубай. Архивное фото
    В Дубае планируют построить здание выше Бурдж-Халифы
    04:28 11.04.2016
    124
    Строительство смотровой башни обойдется примерно в 1 миллиард долларов. Высота здания станет известна только по завершению строительных работ.
    Последствия пожара в небоскребе в Дубае
    Последствия пожара в небоскребе в Дубае 
    22:08 03.01.2016
    1778
    Пожар вспыхнул в отеле Address Downtown в Дубае в новогоднюю ночь. Огонь поднялся почти до крыши здания. Причина возгорания выясняется. Чтобы полностью потушить пожар, понадобилось 14 часов.
    Французский спайдермен покорил здание в 36 этажей. Видео
    Французский спайдермен покорил здание в 36 этажей 
    23:41 03.11.2015
    113
    Известный французский скалолаз Ален Робер покорил очередной 36-этажный небоскреб. 53-летний мужчина, которого называют "французским спайдерменом", взобрался на бизнес-центр в Париже.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны