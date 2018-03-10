наверх
10.03.2018
12:03
rian.com.ua
Репортажи. Интервью. Аналитика
Курсы валют НБУ
USD
26.35
- 0.13
EUR
32.70
+ 0.11
Поиск
Рубрики
Ещё
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Киев
В мире
Россия
Аналитика и комментарии
Клуб обозревателей
Интервью
Репортажи
Точка зрения
Зарубежье
Фотоленты
Видео
Инфографика
Пресс-Центр
Тег
небоскребы
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
Материалы
Связанные теги
Все
Самые читаемые
В Москве в День города горел небоскреб
00:06 10.09.2017
205
Пожар произошел в районе возводящегося небоскреба Neva Towers международного делового центра "Москва-Сити". По предварительным данным, горели два газовых баллона.
Руфер Мустанг покоряет очередную высоту в Дубае
05:59 31.05.2016
483
Украинский руфер Мустанг, известный своими восхождениями на самые высокие здания по всему миру, побил очередной рекорд. Экстремал взобрался на гигантский башенный кран в Дубае на высоту 452 метра.
В Дубае планируют построить здание выше Бурдж-Халифы
04:28 11.04.2016
124
Строительство смотровой башни обойдется примерно в 1 миллиард долларов. Высота здания станет известна только по завершению строительных работ.
Последствия пожара в небоскребе в Дубае
22:08 03.01.2016
1778
Пожар вспыхнул в отеле Address Downtown в Дубае в новогоднюю ночь. Огонь поднялся почти до крыши здания. Причина возгорания выясняется. Чтобы полностью потушить пожар, понадобилось 14 часов.
Французский спайдермен покорил здание в 36 этажей
23:41 03.11.2015
113
Известный французский скалолаз Ален Робер покорил очередной 36-этажный небоскреб. 53-летний мужчина, которого называют "французским спайдерменом", взобрался на бизнес-центр в Париже.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
0
Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
0
Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
A
B
C
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O
P
Q
R
S
T
V
W
X
Y
Z
A-Z
0-9
Тег
Материалов
Выбор
Ален Робер
1
Бурдж-Халифа
1
Дубай (город)
3
Москва
1
Павел Ушевец (Слава Украине)
1
Париж
1
пожар
2
руфер
1
строительство
1
Подборка тегов
небоскребы
* Для поиска по нескольким тегам отметьте их в списке слева
Все теги
Персоны
Ален Робер