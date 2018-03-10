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Президент США Дональд Трамп в Twitter сделал репост видео, на котором он будто бы наносит удар мячом для гольфа по Хиллари Клинтон. На видео совмещены кадры игры Трампа в гольф и падения Клинтон при посадке в самолет в 2011 году.