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    налоговые службы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    СМИ сообщают о взрыве гранаты в налоговой инспекции Черновцов
    В Черновцах в налоговой взорвалась граната - СМИ
    17:22 10.01.2018
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    По словам очевидцев, взрыв был на третьем этаже здания налоговой. У одного из посетителей в руках взорвалась граната. После этого всех посетителей и работников налоговой эвакуировали.
    Протест под Радой против возобновления работы налоговой милиции
    Проблемы налоговой милиции не в законодательстве, а в кадрах - эксперт
    01:14 24.02.2017
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    Старший юрист юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Инна Рудник в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявила, что есть надежда на то, что при создании финансовой полиции будет качественный подбор кадров.
    Налоговая милиция. Архивное фото
    Забловский: налоговую милицию следует реформировать
    22:52 07.06.2016
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    09:57 10.03.2018
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    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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