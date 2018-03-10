Старший юрист юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Инна Рудник в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявила, что есть надежда на то, что при создании финансовой полиции будет качественный подбор кадров.
По словам руководителя секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрея Забловского, точки над "і" в дискуссиях о законности функционирования налоговой милиции будут расставлены в процессе реформы налоговой системы.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.