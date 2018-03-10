Утро четверга для "Вестей" началось с очередного налета силовиков. Журналисты жалуются, что силовики не пускают их на работу, а двери ломают ломами и болгарками. Впрочем, "Вестям" не привыкать, ведь обыски и погромы были в издании уже не раз.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.