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Утро четверга для "Вестей" началось с очередного налета силовиков. Журналисты жалуются, что силовики не пускают их на работу, а двери ломают ломами и болгарками. Впрочем, "Вестям" не привыкать, ведь обыски и погромы были в издании уже не раз.