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    налеты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Полиция у входа в Гулливер утром 8 февраля
    Тренд дня: нечитательский интерес - маски-шоу в "Вестях"
    14:04 08.02.2018
    686Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Политологи и блоггеры отреагировали на ситуацию вокруг медиа-холдинга "Вести", куда утром в четверг в очередной раз нагрянули силовики, заблокировав редакцию.
    Силовики в редакции Вестей 8 февраля 2018 года
    Бег по кругу: очередной налет балаклав на "Вести"
    13:30 08.02.2018
    1136Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Утро четверга для "Вестей" началось с очередного налета силовиков. Журналисты жалуются, что силовики не пускают их на работу, а двери ломают ломами и болгарками. Впрочем, "Вестям" не привыкать, ведь обыски и погромы были в издании уже не раз.
    Банды Вьетнама. Налетчики с ножами против коктейлей Молотова защитников кафе. Видео
    Банды Вьетнама. Налетчики с ножами против "коктейлей Молотова" защитников кафе 
    02:35 29.01.2018
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    Несколько десятков молодых людей на мотоциклах совершили нападение на кафе в провинции Баккан на севере Вьетнама. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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