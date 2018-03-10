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    находки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Сотни изделий из бронзы возрастом более 2,2 тыс лет обнаружены в Китае
    Сотни изделий из бронзы возрастом более 2,2 тыс лет обнаружены в Китае
    01:30 06.03.2017
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    Находка была сделана при раскопках в районе города Чэнду. Как заявил представитель археологов Ван Тянью, были раскопаны 180 гробниц времени периода период Чуньцю (770-476 годы до нашей эры) и периода Сражающихся царств (475-221 годы до нашей эры).
    Великая Китайская стена
    Археологи КНР обнаружили сохранившийся меч возрастом 2,3 тыс лет - СМИ
    06:29 02.01.2017
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    Меч был обнаружен в древней гробнице в городе Синьян. На видео, которое публикует Международное радио Китая, видно, что меч даже сохранил часть первоначальной заточки.
    Археологи обнаружили захоронения филистимлян
    Археологи обнаружили захоронения загадочного библейского народа - филистимлян
    06:23 12.07.2016
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    Обнаруженные захоронения позволили ученым утверждать, что филистимляне, вопреки распространенному стереотипу, были достаточно развитым народом. Раскопки, по данным издания, длились более 30 лет.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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