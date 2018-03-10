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    наказания

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    В Израиле наказали военного, укравшего три яблока с лотка палестинца
    В Израиле наказали военного за фрукты, украденные с лотка палестинца 
    06:21 11.12.2017
    249Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму
    Командование израильской армии наказало военнослужащего, который взял несколько фруктов с лотка, брошенного палестинским торговцем, сообщила армейская пресс-служба.
    Запрет георгиевской ленты в Украине
    Запрет георгиевской ленты: кого, на сколько и как наказали
    18:08 25.07.2017
    574Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    За пропаганду георгиевской ленты в Украине уже наказали четыре человека. И это лишь за первый месяц действия закона. Самое суровое наказание – 30 дней исправительных работ. Примечательно, что два случая произошли на родине Петра Порошенко - в Винницкой области.
    Столкновения с полицией на Филиппинах. Архивное фото
    Избранный президент Филиппин намерен восстановить в стране смертную казнь
    03:11 16.05.2016
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    Избранный президент сообщил, что будет давать приказы о расстреле членов организованных преступных групп и тех, кто оказывает вооруженное сопротивление при аресте.
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    Песков: Савченко будет отбывать срок
    19:12 26.03.2016
    1054Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Согласно информации пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, другие решения могут приниматься только президентом России Владимиром Путиным. Пока таких решений нет.
    Режиссер Олег Сенцов
    Сенцова отправили отбывать наказание в Иркутск
    19:06 06.02.2016
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    О том, что Олега Сенцова отправили по этапу в Иркутск, на своей странице в Facebook написала сестра режиссера Наталья Каплан. Также она сообщила, что Кольченко везут в Челябинск.
    Печерский районный суд Киева, архивное фото
    Суд изменил меру пресечения подозреваемым в причастности к событиям под ВР
    16:32 30.01.2016
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    Согласно информации, Константину Васильцу и Глебу Громову отменили ночной домашний арест, заменив его на личное обязательство. Александру Станкову (Перуну) вернули залог в размере в размере 415 тыс. грн и также отпустили под личное обязательство.
    Народное вече в годовщину Евромайдана в Киеве
    Порошенко сказал, кто должен ответить за преступления на Майдане
    22:04 20.09.2015
    1249Столкновения на Майдане и в правительственном квартале
    По словам Порошенко, представители прошлой власти должны оказаться на скамье подсудимых. "Мы дали им возможность через заочное судопроизводство, даже если они сбежали, понести ответственность", - отметил он.
    Официальный мяч финала Лиги чемпионов УЕФА
    "Днепр" наказан проведением одного матча в еврокубках без зрителей
    10:20 23.05.2015
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    "Днепр" наказан проведением одного домашнего матча в еврокубках без зрителей за выход болельщиков команды на поле в ответной встрече полуфинала Лиги Европы с итальянским "Наполи". Официально УЕФА еще не объявил о наказании.
    Футбольный мяч на ЧМ-2014
    УЕФА не согласен с IFAB в смягчении "тройного наказания" в футболе - СМИ
    04:26 01.03.2015
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    В УЕФА считают, что это противоречит духу игры. Также Союз европейских футбольных ассоциаций считает, что "обязательная красная карточка является слишком суровым наказанием и имеет смертельный эффект".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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