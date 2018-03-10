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За пропаганду георгиевской ленты в Украине уже наказали четыре человека. И это лишь за первый месяц действия закона. Самое суровое наказание – 30 дней исправительных работ. Примечательно, что два случая произошли на родине Петра Порошенко - в Винницкой области.