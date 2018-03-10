За пропаганду георгиевской ленты в Украине уже наказали четыре человека. И это лишь за первый месяц действия закона. Самое суровое наказание – 30 дней исправительных работ. Примечательно, что два случая произошли на родине Петра Порошенко - в Винницкой области.
Согласно информации, Константину Васильцу и Глебу Громову отменили ночной домашний арест, заменив его на личное обязательство. Александру Станкову (Перуну) вернули залог в размере в размере 415 тыс. грн и также отпустили под личное обязательство.
По словам Порошенко, представители прошлой власти должны оказаться на скамье подсудимых. "Мы дали им возможность через заочное судопроизводство, даже если они сбежали, понести ответственность", - отметил он.
"Днепр" наказан проведением одного домашнего матча в еврокубках без зрителей за выход болельщиков команды на поле в ответной встрече полуфинала Лиги Европы с итальянским "Наполи". Официально УЕФА еще не объявил о наказании.
В УЕФА считают, что это противоречит духу игры. Также Союз европейских футбольных ассоциаций считает, что "обязательная красная карточка является слишком суровым наказанием и имеет смертельный эффект".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".