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    мыши

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Крысиное царство в придорожном киоске с едой. Видео
    Мыши на беляшах, или Приятного аппетита, путешественники 
    10:42 07.12.2017
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    Один из путешественников, проезжавших по дороге Харьков - Киев, выложил видео в YouTube, как в одном из киосков с едой хозяйничали мыши. Они бесстрашно сидят на беляшах, перебегают между пирожками, у окон, по проводам.
    Избыточный вес
    Испанцы нашли "оружие" против лишнего веса
    13:50 22.10.2017
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    Найденный белок активируется при различных типах стресса. В настоящее время ученые пытаются понять, каковы последствия подавления действия этой протеинкиназы.
    В киевском гипермаркете на Троещине по суши бегают мыши
    В киевском гипермаркете засняли мышь, бегающую по тарелкам с суши 
    15:43 25.08.2017
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    В Киеве в четверг, на День Независимости, в гипермаркете "Ашан" в ТРЦ "SkyMall" на Троещине в тарелке с готовыми суши посетители сфотографировали мышь.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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