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    мотоциклы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Мотоциклист заснял свое падение с обрыва. Видео
    В США мотоциклист снял свое падение с обрыва 
    01:14 20.08.2017
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    В США мотоциклист Мэттью Мюррей чудом остался жив после того, как не вписался в поворот и упал с обрыва в калифорнийском городе Калабасас. Он упал на скорости примерно 60 километров в час и после падения полторы минуты не издавал ни звука.
    В Одессе мотоциклист сбил троих детей
    В Одессе мотоциклист сбил троих детей: момент аварии (18+) 
    12:25 27.04.2017
    1400
    В среду возле одной из одесских школ выехавший на встречную полосу байкер сбил учеников. Пострадавшие дети учатся в школе №16, она находится прямо через дорогу от места аварии.
    MotoGP
    Росси победил на 7-м этапе чемпионата MotoGP в Каталонии
    23:58 05.06.2016
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    Росси финишировал первым с результатом 44 минуты 37,589 секунды, опередив испанских гонщиков "Хонды" Марка Маркеса (+2,652) и Дани Педросу (+6,313), ставших соответственно вторым и третьим.
    Мото и автопробег в Одессе в честь Дня Победы
    Мото и автопробег в Одессе в честь Дня Победы 
    21:47 09.05.2015
    451День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    Согласно информации, утром 9 мая колонна реконструкторов из одесского автоклуба и байкеров в честь Дня Победы начала марш на площади 10 Апреля в Одессе. На ретро-автомобилях торжественно провезли одесских ветеранов.
    Лидер клуба Ночные волки Александр Залдостанов (Хирург)
    Власти ФРГ не исключают, что откажут "Ночным волкам" во въезде в страну
    22:05 25.04.2015
    56Новые санкции в отношении России.
    Согласно информации, в Германии считают, что мотопробег членов российского байкерского клуба "Ночные волки" по территории Германии может представлять угрозу обеспечению безопасности.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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