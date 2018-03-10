В США мотоциклист Мэттью Мюррей чудом остался жив после того, как не вписался в поворот и упал с обрыва в калифорнийском городе Калабасас. Он упал на скорости примерно 60 километров в час и после падения полторы минуты не издавал ни звука.
Согласно информации, утром 9 мая колонна реконструкторов из одесского автоклуба и байкеров в честь Дня Победы начала марш на площади 10 Апреля в Одессе. На ретро-автомобилях торжественно провезли одесских ветеранов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".