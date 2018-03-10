В сети появилось обращение командующего военно-морскими силами ВСУ Игоря Воронченко. Он отрицает версию, согласно которой причиной убийства четырех морских пехотинцев вблизи Широкино стали неуставные отношения.
Одним из погибших бойцов 36-й бригады морской пехоты МС ВС Украины, которых расстреляли сослуживцы, был 31-летний Валерий Литвиненко. Он был из Лохвицкого района Полтавской области. У него остался ребенок.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
В сети появилось обращение командующего военно-морскими силами ВСУ Игоря Воронченко. Он отрицает версию, согласно которой причиной убийства четырех морских пехотинцев вблизи Широкино стали неуставные отношения.
Одним из погибших бойцов 36-й бригады морской пехоты МС ВС Украины, которых расстреляли сослуживцы, был 31-летний Валерий Литвиненко. Он был из Лохвицкого района Полтавской области. У него остался ребенок.
В сети появилось обращение командующего военно-морскими силами ВСУ Игоря Воронченко. Он отрицает версию, согласно которой причиной убийства четырех морских пехотинцев вблизи Широкино стали неуставные отношения.
В сети появилось обращение командующего военно-морскими силами ВСУ Игоря Воронченко. Он отрицает версию, согласно которой причиной убийства четырех морских пехотинцев вблизи Широкино стали неуставные отношения.
В сети появилось обращение командующего военно-морскими силами ВСУ Игоря Воронченко. Он отрицает версию, согласно которой причиной убийства четырех морских пехотинцев вблизи Широкино стали неуставные отношения.