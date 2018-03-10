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    морпехи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    ВМС Украины сделали официальное заявление по поводу расстрела морпехов. Видео
    ВМС Украины сделали официальное заявление по поводу расстрела морпехов 
    00:37 18.02.2018
    6867
    В сети появилось обращение командующего военно-морскими силами ВСУ Игоря Воронченко. Он отрицает версию, согласно которой причиной убийства четырех морских пехотинцев вблизи Широкино стали неуставные отношения.
    Артем Жовтобрюх 20-летний старший матрос
    СМИ назвали имена и разместили фото всех погибших под Широкино морпехов
    14:22 16.02.2018
    3814
    По информации СМИ, погибли морпехи: матрос Артем Жовтобрюх, старший матрос Валерий Литвиненко, младший лейтенант Александр Бурданов и матрос Андрей Новицкий.
    Фото морпехов, погибших в Широкино
    В интернете показали фото, расстрелянных сослуживцами морпехов в Широкино
    10:21 16.02.2018
    5923
    Одним из погибших бойцов 36-й бригады морской пехоты МС ВС Украины, которых расстреляли сослуживцы, был 31-летний Валерий Литвиненко. Он был из Лохвицкого района Полтавской области. У него остался ребенок.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    ВМС Украины сделали официальное заявление по поводу расстрела морпехов. Видео
    ВМС Украины сделали официальное заявление по поводу расстрела морпехов 
    00:37 18.02.2018
    6867
    В сети появилось обращение командующего военно-морскими силами ВСУ Игоря Воронченко. Он отрицает версию, согласно которой причиной убийства четырех морских пехотинцев вблизи Широкино стали неуставные отношения.
    Фото морпехов, погибших в Широкино
    В интернете показали фото, расстрелянных сослуживцами морпехов в Широкино
    10:21 16.02.2018
    5923
    Одним из погибших бойцов 36-й бригады морской пехоты МС ВС Украины, которых расстреляли сослуживцы, был 31-летний Валерий Литвиненко. Он был из Лохвицкого района Полтавской области. У него остался ребенок.
    Артем Жовтобрюх 20-летний старший матрос
    СМИ назвали имена и разместили фото всех погибших под Широкино морпехов
    14:22 16.02.2018
    3814
    По информации СМИ, погибли морпехи: матрос Артем Жовтобрюх, старший матрос Валерий Литвиненко, младший лейтенант Александр Бурданов и матрос Андрей Новицкий.
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