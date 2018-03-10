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    мониторинг

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Последствия обстрела Ясиноватой в Донбассе. Архивное фото
    Хуг: разведение сторон не даст результата, если ограничивать доступ ОБСЕ
    03:12 14.08.2016
    227АТО: в предчувствии военного положения.
    Первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг подчеркнул важность свободы передвижения патрулей СММ и отметил, что наблюдатели в некоторых случаях не имеют возможности провести мониторинг, так как их не пускают в нужные им точки.
    Патрулирование миссии ОБСЕ на линии разграничения в Донбассе
    ОБСЕ: невооруженные наблюдатели лучше отвечают задаче мониторинга в Донбассе
    03:16 17.05.2016
    1055Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    По словам генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньера, обсуждение вопроса о вводе в Донбасс вооруженной миссии ОБСЕ по существу не ведется.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Операция верификация, или Грандиозная афера в социальной сфере
    08:11 13.03.2016
    5413Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Под шумок парламентско-правительственного кризиса Кабмин продолжает свою политику по снижению уровня социальных гарантий малообеспеченных граждан Украины.
    Министерство иностранных дел Украины
    Киев прорабатывает отправку в Крым мониторинговых миссий по правам человека – МИД
    20:53 23.01.2016
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    Как отметил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, вопрос отправки в Крым мониторинговых миссий по правам человека прорабатывается с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом.
    Военные и представители ОБСЕ
    Обе стороны конфликта в Украине препятствуют доступу ОБСЕ - представитель
    18:50 17.07.2015
    95Демилитаризация Донбасса
    Согласно информации представителя ОБСЕ Майкла Бочуркива, организация сталкивается с ограничением на передвижение. "Это происходит с обеих сторон", - отметил он.
    Представители ОБСЕ в Широкино
    Главы МИД Украины и Ирландии выступают за расширение СММ ОБСЕ в Донбассе
    17:10 16.07.2015
    50Демилитаризация Донбасса
    Согласно информации, глава МИД Украины Павел Климкин поблагодарил своего коллегу за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, проинформировал о развитии событий в Донбассе.
    Здание ООН. Архивное фото
    Миссия ООН в Украине будет работать на полугодовой основе
    14:20 16.07.2015
    60Демилитаризация Донбасса
    Согласно информации, посол Украины, верховный комиссар ООН по правам человека подписали протокол, согласно которому мониторинговая миссия ООН в Украине будет действовать на полугодовой основе.
    Ополченцы ДНР. Архивное фото
    В ДНР заявили о возможности развертывания мониторинговой группы в Широкино
    18:35 04.07.2015
    256Переговоры по Донбассу
    В ДНР обсуждалось развертывание наблюдательной группы в составе представителей ВСУ, РФ и ДНР при СЦКК, а также инспекторов СММ ОБСЕ в целях постоянного мониторинга.
    Ситуация в Широкино
    ОБСЕ трудно увеличить штат миссии в Украине - представитель ЕС
    18:02 09.05.2015
    234Донбасс. Переговоры Путин - Керри - Лавров.
    В регионе "много стрельбы, взрывов". Согласно информации, "наблюдатели должны не только проезжать, но и говорить с людьми с обеих сторон, а также располагать позициями в трудных районах и получить доступ к местам хранения тяжелых вооружений".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    "Нормандская четверка" высказалась за доступ ОБСЕ к 10 пунктам в Донбассе
    21:04 30.04.2015
    416Год АТО: причины и следствия
    Согласно информации, стороны выступили за начало работы под председательством ОБСЕ рабочих групп, которые должны отражать структуру трехсторонней контактной группы, отмечает пресс-служба Порошенко.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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