Первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг подчеркнул важность свободы передвижения патрулей СММ и отметил, что наблюдатели в некоторых случаях не имеют возможности провести мониторинг, так как их не пускают в нужные им точки.
Согласно информации, глава МИД Украины Павел Климкин поблагодарил своего коллегу за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, проинформировал о развитии событий в Донбассе.
В регионе "много стрельбы, взрывов". Согласно информации, "наблюдатели должны не только проезжать, но и говорить с людьми с обеих сторон, а также располагать позициями в трудных районах и получить доступ к местам хранения тяжелых вооружений".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".