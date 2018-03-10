По словам исполнительного секретаря казначейства Эндрю Джонса, за последние полгода граждане уже обменяли около 1,2 миллиарда старых монет, по общему весу это 900 двухэтажных автобусов-даблдекеров или 3,5 тысячи слонов.
В эфире радиостанции Голос Столицы главный редактор журнала Деньги.ua Александр Крамаренко заявил, что по факту НБУ уже отказался от монет номиналом 1 и 2 копейки, но на это еще нужно политическое решение.
По информации пресс-службы латвийского центробанка, это третья монета из специальной серии, посвященной популярным латышским сказкам. Первая монета "Пять котов" была выпущена в 2015 году, вторая - "Ежова шубка" - в 2016-м.
В Украине нет ярких, красивых денег, которые бы попадали к людям со сдачей в магазинах, а все монеты продаются исключительно как сувенирная продукция. Об этом в эфире ГС заявил нумизмат Николай Омельченко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".