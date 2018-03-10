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    монеты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Монеты Великобритании достоинством в 1 фунт
    В Британии выводят старую монету в 1 фунт стерлингов из обращения
    01:18 15.10.2017
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    По словам исполнительного секретаря казначейства Эндрю Джонса, за последние полгода граждане уже обменяли около 1,2 миллиарда старых монет, по общему весу это 900 двухэтажных автобусов-даблдекеров или 3,5 тысячи слонов.
    Александр Крамаренко
    Номиналы 1 и 2 копеек ниже, чем расходы на металл - эксперт
    01:34 03.09.2017
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    В эфире радиостанции Голос Столицы главный редактор журнала Деньги.ua Александр Крамаренко заявил, что по факту НБУ уже отказался от монет номиналом 1 и 2 копейки, но на это еще нужно политическое решение.
    Банк Латвии
    Банк Латвии выпустил "дедушкину рукавичку"
    19:35 27.03.2017
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    По информации пресс-службы латвийского центробанка, это третья монета из специальной серии, посвященной популярным латышским сказкам. Первая монета "Пять котов" была выпущена в 2015 году, вторая - "Ежова шубка" - в 2016-м.
    Банкнотно-монетный двор Национального банка Украины
    НБУ отчеканил новую монету с изображением разбитой Российской империей
    16:04 20.03.2017
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    По информации пресс-службы Нацбанка, памятных пятигривневых монет к 100-летию Украинской революции 1917-1920 годов отчеканено 35 тысяч штук из нейзильбера.
    Нацбанк
    НБУ выпускает чересчур много памятных монет - эксперт
    05:24 12.02.2017
    980Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    В Украине нет ярких, красивых денег, которые бы попадали к людям со сдачей в магазинах, а все монеты продаются исключительно как сувенирная продукция. Об этом в эфире ГС заявил нумизмат Николай Омельченко.
    Землетрясение в Японии. Архивное фото
    Япония начала чеканить монеты в память о жертвах цунами 2011 года
    07:46 21.02.2015
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    Монеты будут чеканить в Осаке. Они должны помочь сохранить память о трагедии и позволить узнать о ней как можно большему числу людей.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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