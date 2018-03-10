На аверсе монеты размещены фигура Пресвятой Богородицы, под омофором которой казаки и современные воины-защитники. На реверсе монеты стилизовано изображен трезубец, вверху надписи полукругом: "За честь! За славу" За народ!".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.