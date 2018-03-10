На Крестный ход нападают эксперты, которые сделали карьеру на пустых обещаниях, которые они никогда не исполнят: предчувствуя свой "уход в небытие" в случае наступления мира, они пытаются привлечь к себе внимание, отметил политолог Павел Карназыцкий.
В период Великого поста Псалтирь непрерывно будут читать воспитанники Киевских духовных школ, священнослужители, воины-афганцы, участники боевых действий на Востоке Украины. Псалмы будут читать до 22 апреля.
Документ зарегистрирован в Верховной Раде 5 ноября. Инициаторами законопроекта являются пятеро депутатов от пропрезидентской фракции - Олег Барна, Николай Люшняк, Тарас Юрик, Игорь Артюшенко и Вадим Кривохатько.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".