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На Крестный ход нападают эксперты, которые сделали карьеру на пустых обещаниях, которые они никогда не исполнят: предчувствуя свой "уход в небытие" в случае наступления мира, они пытаются привлечь к себе внимание, отметил политолог Павел Карназыцкий.