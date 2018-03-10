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    молитвы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Рекс Тиллерсон и Дональд Трамп
    Эксперт: на молитвенном завтраке с Трампом украинские политики "поторгуют лицом"
    19:35 02.02.2017
    740Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Управляющий партнер Института переговорных навыков Юлия Осмоловская в эфире ГС заявила, что присутствие на мероприятии не говорит об эксклюзивности человека, который выбран администрацией Трампа.
    Всеукраинский крестный ход
    Политолог: нападки на Крестный ход - это попытка привлечь к себе внимание
    18:19 08.07.2016
    1174Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    На Крестный ход нападают эксперты, которые сделали карьеру на пустых обещаниях, которые они никогда не исполнят: предчувствуя свой "уход в небытие" в случае наступления мира, они пытаются привлечь к себе внимание, отметил политолог Павел Карназыцкий.
    В Афганском храме началась круглосуточная молитва за мир в Украине
    В Афганском храме началась круглосуточная молитва за мир в Украине
    21:25 20.03.2016
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    В период Великого поста Псалтирь непрерывно будут читать воспитанники Киевских духовных школ, священнослужители, воины-афганцы, участники боевых действий на Востоке Украины. Псалмы будут читать до 22 апреля.
    Заседание Верховной Рады
    Депутаты БПП предложили Раде начинать заседание с молитвы
    16:29 09.11.2015
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    Документ зарегистрирован в Верховной Раде 5 ноября. Инициаторами законопроекта являются пятеро депутатов от пропрезидентской фракции - Олег Барна, Николай Люшняк, Тарас Юрик, Игорь Артюшенко и Вадим Кривохатько.
    Папа Франциск прикоснулся к Плащанице в Турине
    Папа Франциск прикоснулся к Плащанице в Турине 
    19:54 21.06.2015
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    Папа Римский Франциск коснулся Туринской Плащаницы. Понтифик впервые прибыл в итальянский город, где хранится реликвия. Верующие считают, что именно в нее было завернуто тело Христа при погребении.
    Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III
    Иерусалимский Патриарх помолится за мир в Украине
    07:33 11.04.2015
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    Согласно информации, делегация Украинской Православной Церкви попросила молитву за Украину и украинский народ у Патриарха Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофила III.
    Папа Римский помолился за мир в Украине
    Папа Римский помолился за мир в Украине 
    18:08 05.04.2015
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    Папа Римский Франциск поздравил католиков всего мира с праздником Пасхи. В своем обращении он также молился за тех, кто пострадал в результате боевых действий в Украине.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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