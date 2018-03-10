По информации СМИ, штурмовики смогут применять более современные ракеты, включая управляемые, а также корректируемые авиабомбы. Кроме того, Су-25СМ3 обладает широким диапазоном скоростей: от почти тысячи до ста километров в час "без сваливания в штопор".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
По информации СМИ, штурмовики смогут применять более современные ракеты, включая управляемые, а также корректируемые авиабомбы. Кроме того, Су-25СМ3 обладает широким диапазоном скоростей: от почти тысячи до ста километров в час "без сваливания в штопор".