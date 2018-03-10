NYT напоминает, что МВФ и Евросоюз, "раздраженные постоянными отсрочками в создании давно обещанного независимого антикоррупционного суда и другими задержками, отказали Украине в очередном транше финансовой помощи".
Согласно проектной документации, на рабочем месте депутата должен быть цветной сенсорный экран с возможностью голосования по нему и дополнительный модуль с кнопками для голосования на случай выхода из строя тач-скрина, персональный компьютер, сканер считывания биометрических данных.
Планы модернизации блокпостов Донецкой области направлены для изучения в Мариупольский горсовет. Если идеи полиции и Нацгвардии будут поддержаны областной и местной властью, то сначала Мариуполь, а потом и другие города Донецкой области лишатся неудобных сооружений на автодорогах.
Необходимо создать такие условия, чтобы работник будущей полиции имел все необходимые технические средства для фиксации правонарушения, считает эксперт по вопросам работы правоохранительных органов Владимир Полищук.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
NYT напоминает, что МВФ и Евросоюз, "раздраженные постоянными отсрочками в создании давно обещанного независимого антикоррупционного суда и другими задержками, отказали Украине в очередном транше финансовой помощи".