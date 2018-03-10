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Планы модернизации блокпостов Донецкой области направлены для изучения в Мариупольский горсовет. Если идеи полиции и Нацгвардии будут поддержаны областной и местной властью, то сначала Мариуполь, а потом и другие города Донецкой области лишатся неудобных сооружений на автодорогах.