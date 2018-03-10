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    модернизация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Венгерская граница
    Доверия нет. ЕС закрывает проект модернизации границы Украины
    16:23 21.02.2018
    5758Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    NYT напоминает, что МВФ и Евросоюз, "раздраженные постоянными отсрочками в создании давно обещанного независимого антикоррупционного суда и другими задержками, отказали Украине в очередном транше финансовой помощи".
    Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.
    Эксперт: без модернизации коллекторных систем мы будем плавать в...
    14:17 26.01.2018
    267
    После распада СССР в Украине фактически не занимались коллекторными системами, поэтому сегодня на их модернизацию необходимы десятки миллиардов гривен, считает эксперт.
    Верховная Рада
    Борьба с кнопкодавами. В Раде начнут считывать отпечатки пальцев
    20:20 07.08.2017
    3127Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Согласно проектной документации, на рабочем месте депутата должен быть цветной сенсорный экран с возможностью голосования по нему и дополнительный модуль с кнопками для голосования на случай выхода из строя тач-скрина, персональный компьютер, сканер считывания биометрических данных.
    Полеты бригады тактической авиации командования Центр ВВС Украины
    Минобороны намерено отремонтировать около 60 самолетов и вертолетов
    05:12 11.02.2017
    822
    По словам представителя Минобороны Дмитрия Гуцуляка, в этом году планируется модернизировать и отремонтировать около 60 самолетов и вертолетов Воздушных сил ВСУ.
    Поезд
    Кава: без поддержки государства модернизировать железные дороги нельзя
    21:02 01.11.2016
    178
    Эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава сказал в эфире ГС, что модернизация железнодорожного покрытия и внедрение скоростного сообщения возможно только при поддержке государства.
    Самолеты Ту-95 ВВС РФ. Архивное фото
    Бомбардировщики Ту-95МС оснастят крылатыми ракетами большой дальности
    05:44 10.05.2016
    544
    Командующий Дальней авиацией РФ Анатолия Жихарева сообщил, что, начиная с 2015 года, модернизацию пройдут 43 самолета Ту-95. Процесс призван продлить срок эксплуатации машин как минимум до 2025 года.
    Модернизация блокпостов Донецкой области. Видео
    В Нацполиции показали модернизированные блокпосты в зоне АТО 
    06:57 04.02.2016
    1124Донбасс: мир или война.
    Планы модернизации блокпостов Донецкой области направлены для изучения в Мариупольский горсовет. Если идеи полиции и Нацгвардии будут поддержаны областной и местной властью, то сначала Мариуполь, а потом и другие города Донецкой области лишатся неудобных сооружений на автодорогах.
    Милиция на митинге 1 мая в Днепропетровске
    Система МВД Украины нуждается в модернизации - эксперт
    21:40 24.09.2015
    35Патрульная полиция в Украине.
    Необходимо создать такие условия, чтобы работник будущей полиции имел все необходимые технические средства для фиксации правонарушения, считает эксперт по вопросам работы правоохранительных органов Владимир Полищук.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Венгерская граница
    Доверия нет. ЕС закрывает проект модернизации границы Украины
    16:23 21.02.2018
    5758
    NYT напоминает, что МВФ и Евросоюз, "раздраженные постоянными отсрочками в создании давно обещанного независимого антикоррупционного суда и другими задержками, отказали Украине в очередном транше финансовой помощи".
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