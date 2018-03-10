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    многоэтажные дома

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Чудовищная пристройка к балкону в одной из киевских многоэтажек
    В интернете возмутились "шедеврами" балконной архитектуры Киева
    14:08 13.12.2017
    1197Обрушение автомобильного моста в Киеве
    Огромные балконы расположены друг над другом и образуют "чудовищную" конструкцию. Пользователей Facebook возмутились подобными "шедеврами" архитектуры.
    Пожар начался в жилой высотке в столице Гавайев. Видео
    Пожар начался в жилой высотке в столице Гавайев 
    05:36 15.07.2017
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    Пожар начался в высотном жилом доме в столице Гавайев Гонолулу. По словам главы пожарной службы Дэвида Джекинса, пожар в жилом комплексе Marco Polo начался на 26 этаже, а затем распространился на все здание.
    В Киеве на Борщаговке горела многоэтажка
    В Киеве на Борщаговке горела многоэтажка
    04:17 02.05.2017
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    По информации СМИ, в Киеве в многоквартирном жилом доме по адресу Гната Юры, 2 произошел пожар. Несколько пожарных расчетов занимались ликвидацией пожара. Информация о пострадавших не известна.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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