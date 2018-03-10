Увидеть в небе над Киевом даже единицы вспышек в час - уже будет большим счастьем. Об этом в эфире "ГС" рассказал ведущий научный сотрудник отдела атмосферной оптики и приборостроения Главной астрономической обсерватории НАН Украины Михаил Сосонкин.
В ночь на воскресенье на территории Украины наблюдали необычные астрономические явления — суперлуние и метеоритный дождь Персеиды. Увеличение света благодаря Суперлуне способствует четкости просмотра метеорного потока.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В ночь на воскресенье на территории Украины наблюдали необычные астрономические явления — суперлуние и метеоритный дождь Персеиды. Увеличение света благодаря Суперлуне способствует четкости просмотра метеорного потока.