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    метеориты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Падение метеорита в США. Видео
    В США сняли падение метеорита и последующее землетрясение 
    10:32 17.01.2018
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    В США жители штата Мичиган запечатлели вечером во вторник яркую вспышку в небе, которая, по данным Национальной метеорологической службы, произошла в результате падения метеора.
    Метеоритный дождь. Архивное фото
    В ночь на понедельник можно увидеть пик "звездопада" Драконид
    01:12 08.10.2017
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    Увидеть в небе над Киевом даже единицы вспышек в час - уже будет большим счастьем. Об этом в эфире "ГС" рассказал ведущий научный сотрудник отдела атмосферной оптики и приборостроения Главной астрономической обсерватории НАН Украины Михаил Сосонкин.
    Падение огромного астероида в юго-западной части Китая. Видео
    Падение огромного астероида в юго-западной части Китая 
    17:38 06.10.2017
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    В юго-западной части Китая зафиксировали падение астероида. Падение произвело такой же звуковой эффект, как и взрыв эквивалентном 540 тонн тротила.
    В Украине наблюдали метеоритный дождь Персеиды. Видео
    В Украине наблюдали метеоритный дождь Персеиды 
    00:01 14.08.2017
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    В ночь на воскресенье на территории Украины наблюдали необычные астрономические явления — суперлуние и метеоритный дождь Персеиды. Увеличение света благодаря Суперлуне способствует четкости просмотра метеорного потока.
    Полицейский снял на видео падение метеорита в США
    Полицейский из США снял на видео падение метеорита 
    12:28 18.05.2016
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    Сотрудник полиции американского штата Мэн случайно заснял на видеорегистратор своего автомобиля летящий световой шар, который, по всей видимости, являлся метеоритом.
    Метеоритный дождь в горах Китая. Видео
    Метеоритный дождь в горах Китая 
    19:24 16.12.2015
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    Очевидцы засняли в горах Китая метеоритный дождь. Исследователи так называют множественное падение метеоритов вследствие разрушения крупного метеорита в процессе падения на Землю.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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