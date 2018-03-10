По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Эстонии Виктории Корпан, причину смерти мужчины выяснит вскрытие, хотя "нет оснований полагать, что смерть наступила в результате преступления".
Украинская власть любит рубить сук, на котором сидит. В начале года правительство организовало блокаду Донбасса, что обвалило производство и экспорт металлургической продукции. Оставшись без валютной выручки, чиновники ездят по миру с протянутой рукой.
Директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко Зинченко обратился к министру инфраструктуры Владимиру Омеляну с просьбой оказать содействие в ускорении выдачи разрешений иностранным судам на доставку руды в Мариуполь.
Специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков в эфире радиостанции "Голос Столицы" сообщил, что работа Авдеевского коксохима зависит от электроснабжения, а от него зависят многие металлургические комбинаты.
По словам главы ДНР Александра Захарченко, подписаны все необходимые контракты, и на следующей неделе должно прийти первое сырье, которое позволит запустить первый металл на Енакиевском металлургическом заводе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Эстонии Виктории Корпан, причину смерти мужчины выяснит вскрытие, хотя "нет оснований полагать, что смерть наступила в результате преступления".