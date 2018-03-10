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    металлургия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    В Эстонии на одном из предприятий металлическая деталь раздавила украинца
    В Эстонии на металлургическом предприятии погиб рабочий из Украины
    03:58 26.02.2018
    200Европа открывает для украинцев свои границы
    По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Эстонии Виктории Корпан, причину смерти мужчины выяснит вскрытие, хотя "нет оснований полагать, что смерть наступила в результате преступления".
    Рабочий в цехе Енакиевского металлургического завода в Донецкой области. Архивное фото
    Будни "гройсманомики": металлургия уже приказала долго жить
    14:50 22.10.2017
    3727
    Металлургия не выдержала "реформ" и находится в критическом состоянии. Отрасль, которая обеспечивала треть валютных поступлений страны, скатилась до уровня двадцатилетней давности и дышит на ладан.
    Юзовский металлургический завод в Донецке
    ДНР запустила свой метзавод - Захарченко
    15:14 29.09.2017
    893Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    По словам главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, Юзовский металлургический завод совершил первую технологическую плавку, "ДНР запустила свой метзавод".
    Доменная печь. Архивное фото
    Последствие блокады - крах металлургии
    17:26 07.07.2017
    3099Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Украинская власть любит рубить сук, на котором сидит. В начале года правительство организовало блокаду Донбасса, что обвалило производство и экспорт металлургической продукции. Оставшись без валютной выручки, чиновники ездят по миру с протянутой рукой.
    Доменная печь. Архивное фото
    Меткомбинаты Мариуполя снижают производство из-за проблем с транспортом
    00:15 18.06.2017
    609
    Директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко Зинченко обратился к министру инфраструктуры Владимиру Омеляну с просьбой оказать содействие в ускорении выдачи разрешений иностранным судам на доставку руды в Мариуполь.
    Авдеевский коксохимический завод
    После трех месяцев простоя Авдеевский коксохим возобновил работу
    21:17 15.05.2017
    364Создание "Малороссии". Конец войне?.
    По информации пресс-службы "Метинвеста", работу возобновили четыре структурных подразделения предприятия, это дало возможность полноценно работать всему четырехтысячному коллективу коксохима.
    Артем Маслаков
    Маслаков: Авдеевский коксохим работает на 30% от необходимой мощности
    00:09 23.04.2017
    275Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков в эфире радиостанции "Голос Столицы" сообщил, что работа Авдеевского коксохима зависит от электроснабжения, а от него зависят многие металлургические комбинаты.
    Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко во время посещения Юзовского металлургического завода в Донецке
    В ДНР анонсируют запуск предприятий, на которых введено внешнее управление
    15:16 07.04.2017
    1495Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    По словам главы ДНР Александра Захарченко, подписаны все необходимые контракты, и на следующей неделе должно прийти первое сырье, которое позволит запустить первый металл на Енакиевском металлургическом заводе.
    Степан Кубив встретился с украинскими металлургами
    Выручка украинских металлургов в первом квартале 2016 сократилась на 16%
    03:21 05.06.2016
    403Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    По информации пресс-службы Министерства экономического развития и торговли, выручка предприятий металлургического комплекса сократилась на 16% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    В Эстонии на одном из предприятий металлическая деталь раздавила украинца
    В Эстонии на металлургическом предприятии погиб рабочий из Украины
    03:58 26.02.2018
    200
    По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Эстонии Виктории Корпан, причину смерти мужчины выяснит вскрытие, хотя "нет оснований полагать, что смерть наступила в результате преступления".
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