По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, глава РусГидро во вторник проинформировал президента России Владимира Путина о ликвидации последствий аварии на Нижне-Бурейской ГЭС, где в августе прошлого года была повреждена одна из опор.
Случаи с несанкционированным вывозом радиоактивного металла из зоны отчуждения ЧАЭС время от времени становятся достоянием гласности. По последним сообщениям активистов, "металлисты" уже начали разборку уникального военного объекта "Дуга-1".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.