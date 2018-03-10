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    металл

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Нижне-Бурейская ГЭС
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    19:24 09.01.2018
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    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, глава РусГидро во вторник проинформировал президента России Владимира Путина о ликвидации последствий аварии на Нижне-Бурейской ГЭС, где в августе прошлого года была повреждена одна из опор.
    Зона отчуждения ЧАЭС
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    13:00 12.08.2016
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    Случаи с несанкционированным вывозом радиоактивного металла из зоны отчуждения ЧАЭС время от времени становятся достоянием гласности. По последним сообщениям активистов, "металлисты" уже начали разборку уникального военного объекта "Дуга-1".
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    01:29 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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