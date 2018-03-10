В Киеве, в церкви Святого Александра, пасхальные мессы начались с 7 утра на четырех языках: украинском, английском, польском и русском. Пасхальные служения в римо-католических храмах длятся до позднего вечера, сообщает "5 канал".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.