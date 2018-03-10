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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Возложение цветов на Аллее Славы
    День освобождения Киева: ветераны готовы отстоять имя генерала Ватутина
    17:17 06.11.2017
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    Ветеранские организации испытывают сильное давление, их незаконно лишают финансирования, отбирают служебные помещения. Есть и моральное давление – фальсификация истории, сообщил глава Киевского городского совета ветеранов Николай Мартынов.
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    Обстановка накаляется. Годовщина Майдана - акции, протесты
    08:22 18.02.2017
    26033Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    В Украине начинаются памятные мероприятия в связи с третьей годовщиной Майдана. По данным КГГА, в памятных акциях намерены принять участие 196 тысяч человек. Тем временем президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко поехали в Германию.
    Порошенко с женой почтили память Героев Крут
    Порошенко с женой возложили цветы к памятному кресту Героям Крут 
    15:12 29.01.2017
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    Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко почтили память защитников украинской государственности, погибших в бою у селения Круты, сообщается на сайте главы государства.
    Участие Президента Петра Порошенко в мероприятиях, посвященных Дню памяти Героев Крут
    Порошенко в воскресенье почтит память Героев Крут
    12:26 28.01.2017
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    Согласно информации, торжественная церемония возложения цветов к памятному Кресту Героям Крут начнется 29 января в 11:30 на площади Андрея Первозванного в Киеве.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко примет участие в торжествах по случаю Дня Соборности Украины
    17:20 21.01.2017
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    Согласно информации, которую предоставила пресс-служба президента Украины Петра Порошенко, торжественное мероприятие по случаю Дня Соборности Украины состоится в Национальном музее Тараса Шевченко.
    Мероприятия в память о жертвах Голодомора в Киеве
    Траурные мероприятия в память о жертвах голодоморов в Киеве 
    21:37 26.11.2016
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    В Киеве сотни людей собрались на траурные мероприятия по случаю Дня памяти жертв голодоморов. Священники разных религиозных конфессий отправили панихиду по погибшим.
    Полиция Украины
    В Киеве 6 тыс правоохранителей будут следить за порядком 21-22 ноября
    17:57 20.11.2016
    458Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    В местах проведения мероприятий и местах массового скопления людей 21 ноября будут установлены рамки с металлоискателями, будут работать наряды полицейских с металлодетекторами, кинологи и оперативники в штатском.
    Эсминец Хамагири Морских сил самообороны Японии. Архивное фото
    Япония пригрозила Китаю в случае нарушения ее воздушного пространства
    06:32 26.09.2016
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    По словам генерального секретаря японского правительства Ёсихидэ Суга, во время учений "два китайских военных самолета, предположительно, истребителя, пролетели между островами Окинава и Мияко, что произошло впервые".
    В Украине отмечают годовщину Евромайдана
    В Украине отмечают годовщину Евромайдана 
    17:53 21.11.2015
    322Украина - буревестник революций. Годовщины
    По всей Украине проходят мероприятия по случаю годовщины Дня Достоинства и Свободы. Так, годовщину Евромайдана отмечают в Киеве, Харькове, Полтаве, Сумах, Краматорске и других городах.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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