Ветеранские организации испытывают сильное давление, их незаконно лишают финансирования, отбирают служебные помещения. Есть и моральное давление – фальсификация истории, сообщил глава Киевского городского совета ветеранов Николай Мартынов.
В Украине начинаются памятные мероприятия в связи с третьей годовщиной Майдана. По данным КГГА, в памятных акциях намерены принять участие 196 тысяч человек. Тем временем президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко поехали в Германию.
В местах проведения мероприятий и местах массового скопления людей 21 ноября будут установлены рамки с металлоискателями, будут работать наряды полицейских с металлодетекторами, кинологи и оперативники в штатском.
По словам генерального секретаря японского правительства Ёсихидэ Суга, во время учений "два китайских военных самолета, предположительно, истребителя, пролетели между островами Окинава и Мияко, что произошло впервые".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".