Байден открывает далеко не все интересное из его взаимоотношений с украинскими политиками и влияния на них, а сами политики уже даже не стесняются того, что были марионетками США, отмечает политолог Павел Рудяков.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.