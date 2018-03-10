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    меморандумы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Землянский: меморандум с газовыми операторами ЕС - ни к чему не обязывает
    22:13 11.04.2017
    226Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что Украине рассчитывать на какие-либо перспективы сотрудничества с европейскими операторами ГТС до решения Стокгольмского арбитража не стоит.
    Лидер фракции Оппозиционный блок Юрий Бойко. Архивное фото
    "Оппозиционный блок" требует информацию об условиях меморандума с МВФ
    22:54 20.02.2017
    402Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    "Оппозиционный блок" требует, чтобы правительство на ближайшем заседании парламента представило основные требования МВФ, ожидаемые социальные последствия, а главное, мероприятия, которые планирует Кабмин.
    Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
    РФ и Турция подписали меморандум о безопасности полетов в Сирии
    20:03 12.01.2017
    104Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По информации Минобороны РФ, документ определяет механизмы координации и взаимодействия авиации ВКС России и ВВС Турции при нанесении ударов по объектам террористов, а также порядок действий сторон по предотвращению инцидентов.
    Леонид Кравчук. Архивное фото
    Кравчук: Украина с ядерным оружием похожа на "обезьяну с гранатой"
    20:11 10.10.2016
    955Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    По словам первого президента Леонида Кравчука, Украина с ядерным оружием, не имея систем управления, испытания, воспроизводства была бы похожа на обезьяну, которая держит в руках гранату.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Климкин: подписанты Будапештского меморандума не выполнили обязательства
    21:41 17.09.2016
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    О невыполнении подписантами Будапештского меморандума своих обязательств министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал во время 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
    Совместная коллегия МВД и Минюста
    Полиция и Минюст подписали меморандум о сотрудничестве
    02:31 13.02.2016
    477Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    По информации Национальной полиции Украины, документ предполагает ежедневный обмен на уровне двух органов информацией в отношении нарушений прав задержанных.
    Флаги Украины и ЕС
    ЕС планирует подписать меморандум о финпомощи с Украиной на саммите в Риге
    17:38 09.05.2015
    467Украина - шаг до дефолта
    Согласно информации представителя ЕС, озвученной в ходе дня открытых дверей в евроинститутах, меморандум о взаимопонимании с Украиной необходим для выделения Киеву пакета макрофинансовой помощи.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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