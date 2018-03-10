Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что Украине рассчитывать на какие-либо перспективы сотрудничества с европейскими операторами ГТС до решения Стокгольмского арбитража не стоит.
"Оппозиционный блок" требует, чтобы правительство на ближайшем заседании парламента представило основные требования МВФ, ожидаемые социальные последствия, а главное, мероприятия, которые планирует Кабмин.
По информации Минобороны РФ, документ определяет механизмы координации и взаимодействия авиации ВКС России и ВВС Турции при нанесении ударов по объектам террористов, а также порядок действий сторон по предотвращению инцидентов.
О невыполнении подписантами Будапештского меморандума своих обязательств министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал во время 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".