Согласно информации, Pfizer последней из всех одобренных Федеральным управлением по санитарному надзору США (FDA) фармацевтических компаний запретила использование своих продуктов для смертельных инъекций.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.