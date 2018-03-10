По словам российского певца Алексея Лебединского, 8 дней он провел в реанимации, где его спасали врачи и медсестры, "поклон им огромный, плюс чудо помогло - все могло закончиться гораздо более плачевно".
Директор Украинского медицинского центра безопасности дорожного движения и информационных технологий Минздрава Юрий Черный сообщил, что ежегодно на дорогах гибнут 5 тысяч человек. Если водители будут обучены азам первой медпомощи, смертность сократится.
Как сообщается, один из пациентов поступил в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями рук, в том числе была повреждена плечевая артерия. Медики несколько часов боролись за то, чтобы молодой человек не остался инвалидом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".