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    медицинская помощь

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Музыкант Алексей Лебединский
    Украинские медики спасли жизнь известному российскому музыканту
    01:21 23.10.2017
    989
    По словам российского певца Алексея Лебединского, 8 дней он провел в реанимации, где его спасали врачи и медсестры, "поклон им огромный, плюс чудо помогло - все могло закончиться гораздо более плачевно".
    ДТП. Архивное фото
    Оказание первой помощи сократит статистику смертей в ДТП - эксперт
    11:14 21.08.2016
    340
    Директор Украинского медицинского центра безопасности дорожного движения и информационных технологий Минздрава Юрий Черный сообщил, что ежегодно на дорогах гибнут 5 тысяч человек. Если водители будут обучены азам первой медпомощи, смертность сократится.
    Николай Расторгуев и Павел Усанов. Архивное фото
    Бас-гитарист группы "Любэ" прооперирован
    02:56 04.04.2016
    288
    По словам Николая Расторгуева, Павлу Усанову сделали операцию по удалению гематомы в институте имени Склифосовского, и сейчас он находится под наблюдением врачей.
    Киевская полиция на месте происшествия
    Раненый настоятель киевского храма находится в тяжелом состоянии - УПЦ
    17:25 26.07.2015
    949Криминализация украинского общества.
    Согласно информации, двое неизвестных подстерегали отца Романа у его подъезда. Дождавшись священника, воры огнестрельным оружием, нанесли ему ранение в область головы.
    Врач. Архивное фото
    Военных Нацгвардии, раненных в Хмельницкой области, прооперировали
    15:27 26.07.2015
    343
    Как сообщается, один из пациентов поступил в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями рук, в том числе была повреждена плечевая артерия. Медики несколько часов боролись за то, чтобы молодой человек не остался инвалидом.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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