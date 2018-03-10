В исследовательском центре NASA имени Джона Гленна создали прототип "суперэластичной шины". Для его создания исследователи усовершенствовали старый проект пружинной шины, изобретенной сотрудниками центра вместе со специалистами компании Goodyear.
Новое фото марсохода было составлено специалистами из серии фотографий по технологии мозаики, за счет чего ученым удалось избежать попадания в конечный кадр "руки" марсохода, на которой закреплена камера MAHLI.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.