Местные жители предъявили сотрудникам полиции десять заявлений о попытках изнасилования. Они утверждают, что "под руки" отвели злоумышленника в отделение, однако сотрудники правоохранительных органов приписали поимку извращенца себе.
По данным следствия, 53-летний Попков за 20 лет на территории Иркутской области совершил не менее 84 преступлений. За 22 убийства и два покушения на убийства женщин его уже приговорили к пожизненному сроку.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.