Две манифестации прошли в субботу в приморском городе Фолкстоуне неподалеку от въезда в туннель под Ла-Маншем со стороны Великобритании. С одной стороны под национальными флагами собрались члены ультраправой партии "Британия - прежде всего".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.