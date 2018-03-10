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    манифестация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    iPhone X
    Главное в мире: презентация iPhone X, спецоперация в Барселоне
    17:16 13.09.2017
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    Мировые СМИ очень много внимания уделили прошедшей накануне презентации смартфон iPhone X, а также сообщают подробности массовых протестов во Франции и детали спецоперации в Барселоне.
    Польский флаг
    В Польше проходят манифестации в защиту демократии и гражданских свобод
    16:06 23.01.2016
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    Согласно информации, запланированы также демонстрации у дипломатических представительств Польши в крупных европейских городах, например, в Лондоне, Стокгольме, Амстердаме.
    Манифестации в Фолкстоуне: британцы за и против миграции
    В Британии прошли манифестации "за" и "против" миграции 
    07:47 02.08.2015
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    Две манифестации прошли в субботу в приморском городе Фолкстоуне неподалеку от въезда в туннель под Ла-Маншем со стороны Великобритании. С одной стороны под национальными флагами собрались члены ультраправой партии "Британия - прежде всего".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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