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    мандаты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Экс-депутат Фирсов
    Фирсов подаст иск в ВАСУ из-за лишения его мандата
    15:21 02.04.2016
    143Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Как отметил бывший народный депутат Егор Фирсов на своей странице в Facebook, решения съезда БПП, ЦИК и постановление Гройсмана противоречат закону и здравому смыслу.
    Николай Томенко. Архивное фото
    Томенко: пережили Кучму, пережили Януковича, переживем и Порошенко
    16:10 29.03.2016
    1952Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Лишенные депутатских мандатов БПП Томенко и Фирсов могут оспорить решение в суде, заявил замглавы Центризбиркома Андрей Магера. В свою очередь Томенко намерен воевать с преступным режимом и бороться за Украину.
    Заседание Верховной Рады
    Петиция о лишении депутатов ВР мандатов за прогулы набрала 25 тыс голосов
    18:43 04.10.2015
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    В настоящее время за петицию проголосовали 25 тысяч 165 человек. До конца сбора подписей осталось 56 дней. "Все народные депутаты избраны народом, и они должны работать каждый день для законотворчества", - говорится в тексте петиции.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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