Лишенные депутатских мандатов БПП Томенко и Фирсов могут оспорить решение в суде, заявил замглавы Центризбиркома Андрей Магера. В свою очередь Томенко намерен воевать с преступным режимом и бороться за Украину.
В настоящее время за петицию проголосовали 25 тысяч 165 человек. До конца сбора подписей осталось 56 дней. "Все народные депутаты избраны народом, и они должны работать каждый день для законотворчества", - говорится в тексте петиции.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.