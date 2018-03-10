Премьер-министр Владимир Гройсман попросил дать отдельное поручение подразделениям Национальной полиции, которые занимаются экономикой, по всей стране тщательно начать отрабатывать все махинации с землей.
Бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер не уточнил, на каком первенстве производилась махинация. Он сообщил только, что фальсификация осуществлялась для одного из итальянских клубов.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.