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    майские праздники

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Алексей Якубин
    Первомай. Радикалы проверят власть на прочность - Якубин
    14:39 28.04.2017
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    Политолог Алексей Якубин заявил в эфире "ГС", что во время праздников за порядком будут следить тщательнее из-за грядущего Евровидения, а праворадикалы могут активизироваться, чтобы проверить пойдут ли власти у них на поводу.
    Пункт пропуска Гоптовка в Харьковской области
    Украина усилит меры безопасности на границе на майские праздники - ГПС
    17:50 24.04.2016
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    Согласно информации, основная цель усиления мер безопасности на государственной границе - недопущение провоза оружия и других запрещенных предметов через госграницу.
    Лукашенко объяснил, почему не будет в Москве 9 мая
    Лукашенко объяснил, почему не будет в Москве 9 мая 
    21:09 18.04.2015
    2402День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует 9 мая принять участие в Минске в параде по случаю юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что "кроме главнокомандующего, никто не будет принимать парад".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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