Политолог Алексей Якубин заявил в эфире "ГС", что во время праздников за порядком будут следить тщательнее из-за грядущего Евровидения, а праворадикалы могут активизироваться, чтобы проверить пойдут ли власти у них на поводу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует 9 мая принять участие в Минске в параде по случаю юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что "кроме главнокомандующего, никто не будет принимать парад".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.