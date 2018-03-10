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    мафии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Трампу не дали построить казино в Сиднее из-за "связей с мафией" - СМИ
    09:04 16.08.2017
    120Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    По информации СМИ, в секретном докладе полиции Нового Южного Уэльса содержалось предостережение, что совместное предприятие Трампа и Kern Corporation может быть "опасным".
    В Италии арестован главарь крупной мафиозной группировки ндрагента. Видео
    В Италии арестован главарь крупной мафиозной группировки "ндрангета" 
    23:43 26.06.2016
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    В Италии полицией задержан Эрнесто Фаццалари – второй самый разыскиваемый в стране преступник, главарь крупной мафиозной группировки "ндрангета". Он был арестован на рассвете в Калабрии, на юге Италии.
    Итальянская мафия угрожает журналистам расправой за освещение пышных похорон босса
    Мафия Италии угрожает журналистам расправой за освещение похорон босса 
    22:26 30.08.2015
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    В Риме прошли помпезные похороны главаря мафиозного клана Витторио Казамоники. В адрес троих журналистов, которые вели съемку мероприятия, поступили угрозы. Неизвестные пригрозили репортерам убийством, если те не удалят запись.
    Диван
    Глава мафиозного клана Неаполя прятался от полиции в диване
    18:28 04.03.2015
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    Парианте задержали утром в среду в доме его жены. По данным местных СМИ, мафиози, который находился в бегах с апреля 2003 года, был готов к визиту полиции и оборудовал в диване специальное укрытие.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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