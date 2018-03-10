В Италии полицией задержан Эрнесто Фаццалари – второй самый разыскиваемый в стране преступник, главарь крупной мафиозной группировки "ндрангета". Он был арестован на рассвете в Калабрии, на юге Италии.
В Риме прошли помпезные похороны главаря мафиозного клана Витторио Казамоники. В адрес троих журналистов, которые вели съемку мероприятия, поступили угрозы. Неизвестные пригрозили репортерам убийством, если те не удалят запись.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".