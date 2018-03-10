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    лыжники

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    В Сочи установили рекорд по спуску лыжников в купальниках с горы. Видео
    В Сочи установили рекорд по спуску лыжников в купальниках с горы 
    02:37 02.04.2017
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    Около 1,2 тысячи горнолыжников установили новый рекорд Гиннесса по массовому спуску с горы в купальниках на карнавале BoogelWoogel на горном курорте в Сочи, сообщают организаторы.
    Фрирайдер Малахов снял свое падение на спуске в Австрии
    Опасное падение на этапе Freeride World Tour. Съемки от первого лица 
    15:13 20.03.2017
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    Российский лыжник Иван Малахов снял от первого лица собственное падение во время спуска с горы в рамках соревнований Freeride World Tour. Инцидент произошел в Австрии во время третьего этапа соревнований.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
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    01:29 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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