наверх
10.03.201809:46
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    люстрация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 30
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Минюст Украины
    "Оппозиционный блок" требует распустить люстрационный департамент Минюста
    10:38 08.03.2017
    216Новые чистки в рамках закона о люстрации
    Согласно заявлению "Оппозиционного блока", "незаконная и нелепая украинская люстрация" привела к тому, что даже на этот департамент в течение трех месяцев не могут назначить руководителя.
    Люстрация в Казатине. Главу райсовета бросили в мусорный бак. Видео
    Люстрация в Казатине. Главу райсовета бросили в мусорный бак 
    23:37 05.09.2016
    675Новые чистки в рамках закона о люстрации
    В понедельник, в Казатине Винницкой области возле здания районного совета около 50 человек пришли выразить недовольство работой председателя райсовета Виктора Слободянюка.
    Министр юстиции Украины Павел Петренко. Архивное фото
    Петренко выступил за новую редакцию закона о люстрации
    17:31 10.06.2016
    226Новые чистки в рамках закона о люстрации
    По словам министра юстиции Павла Петренко, закон об очищении власти должен быть сохранен, а некоторые положения его должны стать даже более жесткими.
    Глава Минюста Украины Павел Петренко. Архивное фото
    Петренко: ни один судья в Украине не был уволен по закону о люстрации
    20:51 24.05.2016
    467Новые чистки в рамках закона о люстрации
    По словам министра юстиции Павла Петренко, в парламенте находятся 800 судей на переназначение, Рада может отправить этих судей на свободу и объявить 800 конкурсов на вакантные должности.
    Государственная фискальная служба Украины
    Люстрация в ГФС. Очень странный и несправедливый выбор - эксперт
    17:11 31.10.2015
    604Новые чистки в рамках закона о люстрации
    Осуществляемая в настоящее время государственная фискальная политика не может способствовать развитию ни малого, ни крупного бизнеса, а чиновники ГФС продолжают заниматься вымогательством, заявила в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт Юлия Дроговоз.
    Государственная фискальная служба
    Эксперт: ГФС на уровне среднего звена оказалась полностью обезглавлена
    21:39 27.10.2015
    341Новые чистки в рамках закона о люстрации
    Под люстрацию попали практически все директора департаментов Государственной фискальной службы, а ее главы Романа Насирова действие закона "Об очищении власти" почему-то не коснулось, отметила Юлия Дроговоз.
    Первый замглавы ГФС Сергей Билан и глава ГФС Роман Насиров (справа)
    Обзор соцсетей: люстрация в фискальной службе - доживем до понедельника
    18:17 27.10.2015
    390Новые чистки в рамках закона о люстрации
    Закон о люстрации – тема, не потерявшая актуальности даже в период масштабных всеукраинских выборов. Вот и сейчас соцсети не остались равнодушными к обещаниям главы Кабмина о массовых люстрационных смещений в высших эшелонах руководства ГФС.
    Роман Насиров. Архивное фото
    Эксперт: без политической воли Насирова никто не снимет
    20:14 21.10.2015
    289Кадровые назначения Порошенко
    Пока не будет политической воли - главу ГФС Романа Насирова никто не снимет, считает глава наблюдательного совета Палаты налоговых консультантов Ольга Богданова.
    У АП требовали прекратить саботаж люстрации. Архивное фото
    Закон о люстрации нарушает демократию и раздражает весь мир - эксперт
    00:17 14.10.2015
    128Новые чистки в рамках закона о люстрации
    Когда говорят об увольнении всех в целом, то нужно понимать, что это вызовет колоссальное количество исковых заявлений в международные судебные инстанции, и однозначно люди будут восстановлены на своих местах, считает адвокат Анатолий Башловка.
    Молоток судьи
    Сейчас осуществляется беспрецендентное давление на судей - эксперт
    00:10 14.10.2015
    137Новые чистки в рамках закона о люстрации
    Сейчас выносится более 90% обвинительных приговоров, это говорит о чрезмерном давлении исполнительной власти на суды, считает адвокат Анатолий Башловка.
    У АП требовали прекратить саботаж люстрации. Архивное фото
    Люстрация по-украински: власть намерена подмять судебную систему под себя - эксперт
    23:58 13.10.2015
    96Новые чистки в рамках закона о люстрации
    Сейчас нет вопросов по очищению судебной системы, вопрос стоит именно в подмятии судебной системы под конкретных людей, под конкретную ветвь власти, считает адвокат Анатолий Башловка.
    Протесты у Кабмина
    Люстрация в Киеве провалена - эксперт
    21:30 24.09.2015
    286Новые чистки в рамках закона о люстрации
    Учитывая ситуацию, которая сложилась в государственных органах, создавать "энную люстрационную комиссию" нет смысла, считает политический эксперт Василий Мокан.
    Активисты под АП требовали прекратить саботаж люстрации
    Активисты под АП требовали прекратить саботаж люстрации 
    07:08 24.01.2015
    304Новые чистки в рамках закона о люстрации
    Люди привезли к входу в здание "свалку истории", предназначенную для не честных на руку чиновников. Активисты держали плакаты "люстрировать нельзя саботировать", "Недолюстрированные в недореформированной недостране?".
    Ситуация в Украине
    С 1 декабря в ЦИК стартовала люстрация
    10:18 01.12.2014
    164Новые чистки в рамках закона о люстрации
    Согласно данным, проверка в отношении членов ЦИК будет проходить с 1 декабря до 28 февраля следующего года.
    Люстрация
    Люстрация по-украински действительно происходит от слова "люстра"
    15:47 22.11.2014
    701Новые чистки в рамках закона о люстрации
    Государство стоит перед выбором: или очищение от воровского прошлого, или Революция окончится так же, как и первый Майдан – потерей надежд на лучшую жизнь в Украине еще при жизни нашего поколения.
    Генпрокуратура Украины
    ГПУ планирует люстрировать свыше тысячи своих сотрудников
    13:10 17.11.2014
    63
    В Генпрокуратуре началась уже вторая волна люстрации, и на данное время уволены из ведомства свыше 150 человек.
    Глава СБУ Валентин Наливайченко
    СБУ задержала одного из заместителей экс-главы ведомства Якименко - СМИ
    21:09 09.11.2014
    559
    Как сообщает агентство УНИАН, задержанным является бывший начальник контрразведки СБУ Владимир Бик, один из заместителей бывшего главы ведомства Александра Якименко.
    Пикет Генпрокуратуры
    Пострадавшие от люстрации силовики уезжают на Донбасс - юрист
    09:54 02.11.2014
    1769Новые чистки в рамках закона о люстрации
    О последствиях очередной волны люстрации рассказала юрист, адвокат практики правовой безопасности бизнеса АО «Юскутум» Ксения Проконова.
    Министерство юстиции Украины
    Минюст обнародовал список люстрированных чиновников
    16:08 28.10.2014
    482Люстрация мусорным баком
    Минюст создал люстрационный реестр. Соответствующий список чиновников уже начал наполняться за счет служащих, которые должны быть освобождены в десятидневный срок с момента вступления закона в силу.
    Пикет Генпрокуратуры
    Активисты пикетировали ГПУ и требовали люстрацию
    11:59 24.10.2014
    87Люстрация мусорным баком
    Под стенами ГПУ собралось около сотни предпринимателей. Они требовали провести люстрацию и уволить прокуроров, которые работали во времена Виктора Януковича.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны

    Организации