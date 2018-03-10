Осуществляемая в настоящее время государственная фискальная политика не может способствовать развитию ни малого, ни крупного бизнеса, а чиновники ГФС продолжают заниматься вымогательством, заявила в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт Юлия Дроговоз.
Под люстрацию попали практически все директора департаментов Государственной фискальной службы, а ее главы Романа Насирова действие закона "Об очищении власти" почему-то не коснулось, отметила Юлия Дроговоз.
Закон о люстрации – тема, не потерявшая актуальности даже в период масштабных всеукраинских выборов. Вот и сейчас соцсети не остались равнодушными к обещаниям главы Кабмина о массовых люстрационных смещений в высших эшелонах руководства ГФС.
Когда говорят об увольнении всех в целом, то нужно понимать, что это вызовет колоссальное количество исковых заявлений в международные судебные инстанции, и однозначно люди будут восстановлены на своих местах, считает адвокат Анатолий Башловка.
Люди привезли к входу в здание "свалку истории", предназначенную для не честных на руку чиновников. Активисты держали плакаты "люстрировать нельзя саботировать", "Недолюстрированные в недореформированной недостране?".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".