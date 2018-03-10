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    ливни

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Гроза в Киеве
    На Киев обрушилась непогода 
    03:11 02.07.2017
    432
    В субботу, 1 июня, в Киеве прошла гроза с градом. По информации соцсетей, в результате потопа остановился транспорт в районе метро "Борщаговская". Из-за затопленных рельсов стояли трамваи в районе Героев Севастополя.
    В Афинах из-за ливней несколько станций метро оказались затоплены водой. Видео
    В Афинах из-за ливней несколько станций метро оказались затоплены 
    23:41 27.11.2016
    49Суперштормы накрыли Европу
    Сильные ливни обернулись серьезными неприятностями для жителей Афин. Сотни греков позвонили в пожарную службу, жалуясь на затопления домов и заблокированные на дорогах автомобили. Несколько станций метро были затоплены.
    На северо-запад Италии обрушились сильные дожди, которые привели к наводнению.
    Два человека стали жертвами ливней в Италии
    02:35 27.11.2016
    32Суперштормы накрыли Европу
    Жертвами стали двое пожилых мужчин, проживающих неподалеку от провинции Генуя и соседнего с ней Пьемонта. Пропали без вести жители Сицилии и Агридженто на юге страны.
    Непогода в Одессе
    Потоп в Одессе: городу не хватит денег на возмещение ущерба - юрист
    21:52 20.09.2016
    1051Суперштормы накрыли Европу
    По словам адвоката Андрея Доманского, Одессе не хватит денег, чтобы компенсировать все убытки, которые понесли жители города из-за наводнения. Об этом он сказал в эфире радиостанции Голос Столицы.
    Последствия ливня в Запорожье
    После ливня в Запорожье появился "Дунайский водопад" 
    06:12 01.06.2016
    668Суперштормы накрыли Европу
    Сильный ливень, который прошел во вторник, 31 мая, затопил Набережную и ряд запорожских дворов. Жильцы многоэтажки по ул. Дунайской 14 приглашают чиновников мэрии на экскурсию.
    Затопление Федотовой косы в Кирилловке после шторма
    Затопленные улицы и дома в Кирилловке после шторма 
    04:30 06.05.2016
    1113
    В результате разгула стихии в Кирилловке Запорожской области затопило Федотову косу. Бушевавший на побережье шторм привел к затоплению косы. Домики и дорога залиты водой.
    После ливня возле вокзала в Ивано-Франковске появилось озеро. Видео
    После ливня возле вокзала в Ивано-Франковске появилось "озеро" 
    00:28 06.05.2016
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    Днем в четверг в Ивано-Франковске прошел сильный дождь, в результате чего некоторые улицы были затоплены. Какая ситуация сложилась возле городского вокзала, смотрите на кадрах.
    Прекращение электроснабжения. Архивное фото
    Мощный ливень обрушился на запад Грузии: затоплены дороги, нет света
    10:06 12.11.2015
    140Природные катаклизмы по всему миру.
    Из-за разлива реки Чхара парализовано движение на автомагистрали Зестапони-Кутаиси. Автомобильное движение осуществляется с помехами также в Казбеги, около границы с Россией у КПП "Ларси", там дороги покрыты снегом.
    Автомобиль на залитой водой улице после ливня
    Число жертв ливней в Чили возросло до семи человек
    22:48 26.03.2015
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    Специалисты уже назвали обрушившиеся на этот регион Чили дожди самыми сильными за последние 80 лет - всего за несколько дней выпало столько осадков, сколько обычно выпадает за два года.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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