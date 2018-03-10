В субботу, 1 июня, в Киеве прошла гроза с градом. По информации соцсетей, в результате потопа остановился транспорт в районе метро "Борщаговская". Из-за затопленных рельсов стояли трамваи в районе Героев Севастополя.
Сильные ливни обернулись серьезными неприятностями для жителей Афин. Сотни греков позвонили в пожарную службу, жалуясь на затопления домов и заблокированные на дорогах автомобили. Несколько станций метро были затоплены.
Из-за разлива реки Чхара парализовано движение на автомагистрали Зестапони-Кутаиси. Автомобильное движение осуществляется с помехами также в Казбеги, около границы с Россией у КПП "Ларси", там дороги покрыты снегом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".