По информации СМИ, среди погибших 12 летчиков разбившегося военного самолета Ан-12 могли быть трое украинцев. По словам очевидца крушения самолета, он загорелся и упал почти сразу после взлета из аэропорта Нджили.
По словам брата погибшего летчика Павла Пешкова, "никто не готовит никаких прошений к Турции с просьбами о компенсации...Даже если будут предлагать компенсацию, никто не возьмёт. Это не то, что унизительно, это ужасно".
Cудьбе Алексея Маресьева посвящена книга Бориса Полевого "Повесть о настоящем человеке" (1946), по которой в 1948 году был снят одноименный художественный фильм. По ней же Сергеем Прокофьевым была написана опера.
Согласно информации, за четыре недели военные летчики налетали почти 100 часов в полярном небе. Всего было совершено почти 15 миссий, это составило около 30 рейсов с авиабазы ВВС США "Туле" на датскую полярную станцию "Норд" на острове Гренландия.
Российский летчик, который был спасен в Сирии после того, как самолет Су-24 сбили турецкие истребители, рассказал, что Турция никак не предупреждала экипаж о якобы нарушении границы этой страны и готовящейся атаке.
"Если бы нас хотели предупредить, то могли бы показать себя, встав на параллельный курс. А так ничего не было. Да и ракета пришла в хвост нашего самолета внезапно", - сообщил российский летчик, который был спасен в Сирии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".