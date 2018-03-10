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    летчики

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Катастрофа Ан-12 в Конго
    Среди погибших летчиков Ан-12 в Конго есть украинцы - СМИ
    23:14 30.09.2017
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    По информации СМИ, среди погибших 12 летчиков разбившегося военного самолета Ан-12 могли быть трое украинцев. По словам очевидца крушения самолета, он загорелся и упал почти сразу после взлета из аэропорта Нджили.
    Российский бомбардировщик Су-24. Архивное фото
    Семья погибшего пилота РФ отказалась от любой компенсации от Турции
    15:45 01.07.2016
    512Россия - Турция. Восстановление отношений
    По словам брата погибшего летчика Павла Пешкова, "никто не готовит никаких прошений к Турции с просьбами о компенсации...Даже если будут предлагать компенсацию, никто не возьмёт. Это не то, что унизительно, это ужасно".
    Герой Советского Союза летчик Алексей Петрович Маресьев
    Сто лет назад родился легендарный летчик Алексей Маресьев
    02:06 29.05.2016
    441
    Cудьбе Алексея Маресьева посвящена книга Бориса Полевого "Повесть о настоящем человеке" (1946), по которой в 1948 году был снят одноименный художественный фильм. По ней же Сергеем Прокофьевым была написана опера.
    Министерство обороны Украины
    Украинские летчики доставили горючее на полярную станцию - Минобороны
    19:49 30.04.2016
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    Согласно информации, за четыре недели военные летчики налетали почти 100 часов в полярном небе. Всего было совершено почти 15 миссий, это составило около 30 рейсов с авиабазы ВВС США "Туле" на датскую полярную станцию "Норд" на острове Гренландия.
    Даже угрозы выхода в Турцию не было - штурман сбитого Су-24
    Даже угрозы выхода в Турцию не было - штурман сбитого Су-24 
    18:52 25.11.2015
    2334Россия - Турция. Восстановление отношений
    Российский летчик, который был спасен в Сирии после того, как самолет Су-24 сбили турецкие истребители, рассказал, что Турция никак не предупреждала экипаж о якобы нарушении границы этой страны и готовящейся атаке.
    Спасенный летчик Су-24 ВКС РФ ответил на вопросы журналистов
    Турция не делала никаких предупреждений Су-24 – спасенный в Сирии летчик
    16:41 25.11.2015
    8276Россия - Турция. Восстановление отношений
    "Если бы нас хотели предупредить, то могли бы показать себя, встав на параллельный курс. А так ничего не было. Да и ракета пришла в хвост нашего самолета внезапно", - сообщил российский летчик, который был спасен в Сирии.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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