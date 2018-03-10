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    леопарды

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    В Индии леопард заблудился в городе и начал нападать на людей. Видео
    В Индии леопард в городе совершил нападения на людей 
    06:14 10.03.2018
    214
    Заблудившийся дикий леопард зашел в жилые кварталы индийского города Индаур и начал нападать на людей, спровоцировав панику. После того, как хищника обнаружили, местные жители вызвали полицию и специалистов по животным.
    Леопард в зоопарке. Архивное фото
    Самку леопарда из Украины привезут в Россию для размножения
    15:36 13.10.2017
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    По информации пресс-служба Приморского сафари-парка, процесс согласования перевозки самки леопарда из зоопарка города Николаева занял более 1,5 лет.
    В американском зоопарке родился детеныш редкого дымчатого леопарда
    В зоопарке США родился детеныш редкого дымчатого леопарда 
    16:35 21.03.2015
    345
    В зоопарке американского города Тампа появился детеныш дымчатого леопарда.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    В Индии леопард заблудился в городе и начал нападать на людей. Видео
    В Индии леопард в городе совершил нападения на людей 
    06:14 10.03.2018
    214
    Заблудившийся дикий леопард зашел в жилые кварталы индийского города Индаур и начал нападать на людей, спровоцировав панику. После того, как хищника обнаружили, местные жители вызвали полицию и специалистов по животным.
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