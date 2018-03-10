Глава Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский требует прекратить беспрецедентное давление на ее членов. Однако эксперты уверены, что особого давления на комиссию нет, при этом ее легитимность вызывает немало сомнений.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.