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    легитимность

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Центральная избирательная комиссия Украины
    Легитимность ЦИК вызывает сомнения - эксперт
    22:49 01.11.2015
    85Выборы, города, теризбиркомы - скандалы
    По словам эксперта, состав ЦИК в своей значительной части был ответственным за проведение выборов еще с 2004 года. Поэтому есть сомнения, способны ли эти люди обеспечить свободное волеизъявление.
    Центральная избирательная комиссия Украины
    За ситуацию в ЦИК ответственность несет Верховная Рада — Гладких
    18:08 01.11.2015
    144Выборы, города, теризбиркомы - скандалы
    Глава Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский требует прекратить беспрецедентное давление на ее членов. Однако эксперты уверены, что особого давления на комиссию нет, при этом ее легитимность вызывает немало сомнений.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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