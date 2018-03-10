По информации крымского погрануправления ФСБ РФ, на границе Крыма и Украины, проходит порядка 8,5-9 тысяч человек, а количество транспортных средств, на которых граждане пересекают границу, превышает тысячу авто.
Главный лозунг открытия сезона: "Екатерининская миля". В этом году исполняется 230 лет с момента визита на полуостров императрицы Екатерины II, который принято считать началом развития крымского туризма.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".