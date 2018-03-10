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    курорты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Из-за снегопада десятки тысяч туристов не могу покинуть курорт в Швейцарии
    В Швейцарии десятки тысяч туристов заблокированы в горах из-за снегопада
    10:05 10.01.2018
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    Из-за высокого уровня лавинной опасности в регионе горнолыжного курорта Церматт перекрыты автомобильные дороги и железнодорожное сообщение. На курорте закрыты все лыжные трассы.
    Ситуация на границе с Крымом
    Украинцы едут в Крым, несмотря на завершение пляжного сезона
    13:46 27.09.2017
    1047Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По информации крымского погрануправления ФСБ РФ, на границе Крыма и Украины, проходит порядка 8,5-9 тысяч человек, а количество транспортных средств, на которых граждане пересекают границу, превышает тысячу авто.
    Открытие курортного сезона в Крыму
    Открытие курортного сезона в Крыму 
    05:32 02.05.2017
    1594Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Главный лозунг открытия сезона: "Екатерининская миля". В этом году исполняется 230 лет с момента визита на полуостров императрицы Екатерины II, который принято считать началом развития крымского туризма.
    Тристан Трамп
    Пятилетний внук Трампа сломал ногу на горнолыжном курорте – СМИ
    17:33 20.03.2017
    135Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    По информации СМИ, пятилетний Тристан - ребенок старшего сына президента Дональда Трампа-младшего - в эти выходные катался на горных лыжах со своей семьей и семьей тети Иванки Трамп.
    Пляж
    Эксперт: курортный сезон будет патриотичным – за рубеж ездить дорого
    10:16 12.06.2015
    973Украина - шаг до дефолта
    Падение выездного туризма в сравнении с прошлым годом составило около 20%. Эксперты прогнозируют большой наплыв отдыхающих на отечественные пляжи, однако советуют забыть о качестве и сервисе.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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