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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Почти попал. Тернопольский священник выложил в сеть курьез во время венчания. Видео
    Почти попал. Тернопольский священник выложил в сеть курьез во время венчания 
    03:42 02.07.2017
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    Тернопольский священник Евгений Заплетнюк выложил в интернет кадры забавного случая, который произошел во время венчания. Жених немного опоздал к началу обряда и едва не потерял невесту.
    В Ирландии ведущего прогноза погоды сдуло ветром в эфире. Видео
    В Ирландии ведущего прогноза погоды сдуло ветром в эфире 
    05:33 26.06.2017
    354
    Телеведущего прогноза погоды на ирландском канале TV3 Дерика Хартигана в прямом эфире унесло из кадра порывом ветра. Видео Хартиган выложил на своем YouTube-канале.
    Финал Евровидения-2017
    Пранкеры отметились на Евровидении. Конфуз во время выступления Джамалы 
    02:57 14.05.2017
    7447Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Во время выступления Джамалы на Евровидении на сцену вышел человек во флаге Австралии и показал всем зрителям голые ягодицы. Его мгновенно вывели охранники.
    Рассыпавшиеся фаллоимитаторы создали пробку в центре Москвы
    Рассыпавшиеся фаллоимитаторы создали пробку в центре Москвы
    03:59 21.05.2016
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    Продукция секс-шопов рассыпалась на проезжую часть, водитель сразу бросился их собирать. Резиновые изделия мешали машинам ехать, поэтому образовалась пробка.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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