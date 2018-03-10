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    куличи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Выпечка пасхальных куличей
    Киевская писательница возмутилась "нашествием куличей" в столице
    00:15 17.04.2017
    1000
    По словам детской писательницы Ларисы Ницой, в этом году в Киеве наблюдается "настоящее нашествие куличей". Употребление русских слов писательница назвала "языковой шизофренией".
    В Киеве празднуют Пасху
    Богослужения, обстрелы, подорожавший кулич: как Украина празднует Пасху
    16:59 16.04.2017
    812Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Украина отмечает день святой Пасхи – праздник Воскресения Иисуса Христа по православному календарю. Накануне в аэропорт Борисполь доставили из Иерусалима Благодатный огонь и раздали его верующим.
    Выпечка пасхальных куличей
    Власти сообщили, на сколько в этом году подорожал домашний кулич
    12:27 16.04.2017
    280
    Согласно информации, выпечка кулича в домашних условиях будет стоить 29,81 грн, что на 35,3% дороже, чем в 2016 году. Цены выросли почти на все ингредиенты.
    Кличко испек пасхальный кулич
    Кличко испек паску 
    12:00 16.04.2017
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    Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал видеопоздравление с Пасхой, в котором показал, как собственноручно испек кулич в этом году. Видео появилось на странице Кличко в Facebook.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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